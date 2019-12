Ce mec a fabriqué une guitare Super Mario World avec 10 000 bâtons de Popsicle

Que pouvez-vous faire avec un bâton de Popsicle? La chose la plus populaire à faire avec un est de manger un Popsicle. Une deuxième option consiste à construire une clôture pour une maison miniature avec eux. Mais s'il vous arrive d'avoir 10 000 bâtons de Popsicle à portée de main, vous pourriez aussi bien construire une guitare Super Mario World. La chaîne YouTube Cranmer Guitars, basée à Glasgow, en Écosse, a prouvé que cela est plus que possible dans une vidéo détaillée de 17 minutes décrivant le processus, où des bâtons colorés simulent des pixels. Il a fallu environ sept mois pour terminer la guitare.

Je n'ai aucune capacité de fabrication et je dois présumer que je mourrais instantanément dans n'importe quel scénario apocalyptique où l'électricité disparaît, donc la vidéo est essentiellement toute la mystique maçonnique pour moi. Dans tous les cas, vous pouvez entendre le gars jouer réellement sa guitare Super Mario World à 17h10, mais il promet de le faire une démonstration plus approfondie dans une vidéo séparée.

Dans le panthéon des trucs aléatoires centrés sur Nintendo que YouTubers a construits, cela doit se classer parmi les plus impressionnants – ou à tout le moins parmi les plus gourmands en temps. Ce métal Nintendo 64 qui tire littéralement sur le feu est quand même assez cool.

Maintenant, quelqu'un d'autre se demande-t-il combien une guitare Super Mario World de 10 000 bâtons de popiscle irait pour eBay?

