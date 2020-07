ce méchant de DC arrive bientôt pour combattre Royale

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Divers super-héros DC et Marvel sont récemment arrivés à Fortnite. La grande annonce pour commencer la saison 3 du chapitre 2 était un skin spécial Aquaman. De plus, cette semaine, Captain America a rejoint les batailles de la Battle Royale.

De nombreux joueurs pensent qu’il y aura plus de surprises liées aux personnages populaires. Ainsi, plusieurs dataminers sont allés à la recherche d’indices à ce sujet et ont été surpris. En effet, il y a suffisamment d’éléments pour croire qu’un puissant supervillain se joindra au jeu.

Un ennemi de l’arc d’Aquaman viendrait à Fortnite

Selon les informations trouvées, Fortnite recevrait tôt ou tard la peau d’un ennemi juré d’Aquaman. Les joueurs croient qu’Epic profitera du super-héros aquatique pour amener Black Manta à la Battle Royale.

Le datamineur Hypex a trouvé divers objets cosmétiques liés au méchant, il croit donc que Black Manta sera une autre nouveauté de la saison en cours du jeu. Parmi les découvertes figurent les doubles lames de Black Manta.

Comme si cela ne suffisait pas, Hypex estime que le méchant et tout le contenu le concernant seront publiés le 16 juillet, à partir de 10h00, heure de Mexico.

Une autre nouvelle qui excite la communauté Battle Royale est que le même jour, le skin Aquaman serait publié. Il existe également des indices sur la possibilité de voir Atlantis ou un nouveau territoire sur la carte, mais Hypex n’a pas fait de commentaire à ce sujet.

Big Shop Leak: Black Manta et les Black Manta Blades (Dualies) seront dans la boutique d’objets le 16 à 14h00 GMT! Aquaman (Secret BP Character) sortira également à ce moment-là. – HYPEX (@HYPEX) 3 juillet 2020

Il est important de noter que l’arrivée présumée de Black Manta et d’autres nouvelles n’ont pas encore été confirmées par Epic Games. Bien que les informations ne soient pas farfelues, nous devrons attendre les détails officiels.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

