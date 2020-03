Ce n’est pas une vraie forêt, mais quelque chose de rêvé

Cela pourrait ressembler à un clip vidéo légèrement flou de quelqu’un explorant une forêt près d’une rivière, mais il s’agit en fait d’une séquence en jeu de quelque chose de Dreams sur PS4.

Cet incroyable monde Dreams a été créé par BadRobo82 et même s’il semble être quelque chose de fait dans Unity ou même Unreal, tout cela a été créé dans Dreams. Les arbres, les textures, les nuages, l’herbe, l’eau de la rivière, tout a été fait dans Dreams.

Nous avons déjà vu des créations photoréalistes dans Dreams, comme un délicieux petit-déjeuner il y a quelques mois. Mais c’est l’une des choses les plus impressionnantes que j’ai vues créées dans Dreams. Et ce qui est encore plus impressionnant, c’est que BadRobo82 a fait plus de ces mondes photoréalistes.

Si vous consultez leur chaîne Youtube, vous pouvez trouver des vidéos présentant d’autres créations magnifiques. Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont mis en ligne une vidéo d’une création de forêt dense qui semble également proche de la réalité photographique.

Selon BadRobo82, ces créations poussent actuellement le jeu assez fort. Dans le tweet partageant leur dernier niveau, ils expliquent que le «thermo» en jeu est presque plein. C’est en référence à un thermomètre que chaque création Dreams a et plus vous placez de choses dans votre niveau ou votre monde, plus le thermo monte. Finalement, les créateurs peuvent le maximiser et ne pourront plus ajouter de nouveaux éléments. Une température élevée peut également entraîner des problèmes de performances.

G / O Media peut recevoir une commission

Quoi qu’il en soit, il est fou de voir quelqu’un utiliser les outils trouvés dans Dreams et créer quelque chose qui pourrait facilement tromper la plupart des gens comme étant réel ou du moins à partir d’un jeu à plus gros budget.

Faites juste attention à inclure Mario dans l’un de vos mondes ou niveaux incroyables.

.