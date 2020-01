Ce nouvel ordinateur de poche veut guérir les cicatrices de la guerre des consoles la plus infâme du jeu

© My Arcade

Au début des années 90, Sega et Nintendo étaient des ennemis acharnés, leurs consoles respectives se battant pour la domination des salons partout dans le monde. Certains d’entre vous considèrent peut-être cette bataille comme une affaire inachevée, même en 2020, c’est pourquoi le Super Retro Champ de My Arcade pourrait être un produit remarquable.

Cet ordinateur de poche volumineux joue les cartouches SNES et Genesis / Mega Drive, unissant finalement les deux formats opposés après des décennies de guerre (nous ignorerons commodément le fait que d’autres consoles, comme le Retron 5 et Retro Freak ont ​​atteint cet objectif il y a quelque temps).

Avec un écran de 7 pouces, 5 heures d’autonomie et la possibilité de se connecter à votre téléviseur, le Super Retro Champ pourrait être un produit assez intéressant – bien que même à plus de 100 $, nous ne sommes pas sûrs qu’il puisse rivaliser avec les goûts de l’Analogue Super Nt et Mega Sg en matière de qualité d’émulation.

.