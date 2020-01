Ce pack double de Cat Quest rassemble deux RPG câlins en un seul ensemble Pawsome

Un certain nombre de listes de détaillants ont apparemment révélé Cat Quest + Cat Quest 2 Pawsome Pack pour Nintendo Switch.

Sans surprise, contenant les deux Cat Quest et le plus récent Cat Quest 2, cette offre physique devrait arriver plus tard cette année. Deux détaillants britanniques ont ouvert des précommandes pour le bundle – 365games à 24,99 £ et Base à 24,85 £ – et tous deux affirment que le titre sortira le 22 mai.

La description suivante a également été fournie:

* Ce superbe pack comprend Cat Quest et Cat Quest II pour une multitude de catventures – avec une couverture réversible!

* Une toute nouvelle histoire se déroulant dans le monde de Felingard – et au-delà!

* Tout nouveau gameplay coopératif. Jouez en tant que chat et chien, seul ou avec un ami!

* Nouveaux types d’armes – Maîtrisez les épées, les bâtons et plus encore pour devenir un combattant à fourrure!

* Plus de sorts apportent encore plus de jugement à vos ennemis. * De nouvelles capacités passives, dont les attributs peuvent être mélangés et combinés pour des pattes infinies!

* Des donjons passionnants et variés remplis de nouveaux pièges et obstacles, faisant de chaque bond dans l’inconnu une nouvelle expérience!

* Em-aboie sur une litanie de quêtes secondaires, chacune racontant sa propre histoire et élargissant les traditions et l’univers de Cat Quest!

* Racontant la queue de deux rois, réunis contre leur volonté, Cat Quest II rassemble un partenariat improbable alors qu’ils récupèrent leurs trônes.

* Une multitude de langues! Le Cat Quest original est localisé en anglais, français, allemand, espagnol, italien, thaï, japonais et chinois!

* Même les langues moar! Cat Quest II a toutes les langues précédentes ainsi que le néerlandais, le portugais, le russe, le coréen et le turc!

Les deux jeux sont très amusants – bien que nous dirions que la suite est la meilleure des deux – et sont des options parfaites pour tous ceux qui recherchent un RPG pour débutant. L’achat des deux jeux sur l’eShop vous coûterait 22,98 £ au moment de la rédaction, donc les prix proposés par les détaillants ci-dessus sont assez décents.

Avez-vous déjà essayé l’un de ces jeux numériquement? En récupérerez-vous une copie physique à la place? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

