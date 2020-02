Ce personnage bien-aimé reviendra dans la quatrième saison de Stranger Things

La fin de la troisième saison de Stranger Things nous a laissé un grand mystère. Les fans ont spéculé pendant des mois si Hopper était vivant dans une prison russe, ou non. Maintenant Netflix a publié un petit teaser qui a sans aucun doute confirmé et brisé certaines théories.

La petite vidéo d’un peu moins d’une minute révèle le grand secret que certains s’attendaient à entendre, et d’autres non. Jim Hopper est vivant. C’est vrai, car à la fin de la troisième saison, nous n’avons pas vu sa mort, beaucoup espéraient le retour de l’un des personnages les plus aimés de la série, et son souhait est devenu réalité.

Nous ne savons toujours pas grand-chose de la quatrième saison de Stranger Things. Cependant, le tournage est sur le point de commencer et ce ne sera qu’une question de temps pour que Netflix nous livre une superbe bande-annonce accompagné d’une date de sortie pour cette suite.

De même, nous vous rappelons que la troisième saison de Stranger Things a obtenu la note la plus élevée de la série.

Via: Netflix

