Ce que le MSI annulé aurait pu être

MSI est annulé, mais cela aurait pu être une compétition passionnante.

À la même époque l’année dernière, chaque région s’apprêtait à envoyer son représentant au très compétitif League of Legends Mid-Season Invitational. Les meilleures équipes de chaque région ont été envoyées pour se disputer le titre de «meilleure équipe du monde» à mi-parcours de la saison.

Malheureusement, en raison de circonstances atténuantes, Riot a reporté et finalement annulé le MSI de cette année au milieu de la pandémie de coronavirus. Cela laisse chaque région se demander ce qui aurait pu se produire s’ils avaient pu envoyer leur vainqueur du Spring Split se battre pour leur chance de gagner ce tournoi très estimé.

Jusqu’à présent, trois des quatre grandes régions ont couronné leur champion du printemps 2020. Chacune de ces équipes a respectivement battu ses adversaires avec un score de match de 3-0. Cela nous amène à croire assez définitivement que chaque région aurait envoyé de son mieux.

Pour les fans, c’est un véritable inconvénient car nous n’aurons pas l’occasion de voir les batailles féroces entre ces puissances nationales. Pour les équipes cependant, c’est une tragédie absolue. Ils n’auront pas l’occasion de faire leurs preuves parmi les meilleurs du monde. Voici un aperçu des équipes que nous aurions pu voir participer si MSI n’était pas annulé.

Amérique du Nord (LCS)

Cela faisait six ans que Cloud9 avait hissé le trophée NA LCS. Et cette scission, la sécheresse est terminée. Cloud9 a absolument dominé leurs concurrents lors du Spring Spring 2020. Ils ont affiché une fiche impressionnante de 26-2 tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires combinées. Ils n’ont perdu qu’un seul match lors de leurs séries éliminatoires et ont réussi un balayage net 3-0 de leurs adversaires FlyQuest en finale.

Si vous avez des doutes sur le pur talent C9, ne cherchez pas plus loin que l’équipe 2020 Spring Split All-Pro. Pour la première fois en Amérique du Nord, l’équipe All-Pro était composée des cinq joueurs d’une même équipe. Leur entraîneur Bok “Reapered” Han-gyu, qui est réputé pour ses projets créatifs, a été nommé entraîneur de Split. Jesper «Zven» Svenningson, porteur du Star C9 de C9, est devenu le premier joueur à remporter un titre en Amérique du Nord et en Europe. Cloud9 en tant qu’organisation n’est pas étranger au succès national et international. C9 est la seule équipe de l’histoire de LCS ou NA LCS à faire une finale dans au moins une division chaque année depuis leur conception. De plus, C9 a assisté à tous les championnats du monde depuis la saison trois!

En 2018, C9 est allé plus loin que toute autre équipe de NA au Championnat du monde avec une demi-finale courue se terminant par une défaite contre Fnatic. Avec le succès historique combiné et toutes les distinctions compilées de cette itération de Cloud9, les étoiles sont sûrement alignées pour une course internationale profonde. Les représentants de l’Amérique du Nord sont plus que prêts à fléchir leurs nouveaux muscles à l’échelle internationale. Malheureusement pour eux, ils devront reproduire leur performance lors du Summer Split. Nous devrons attendre le championnat du monde plus tard cette année pour voir comment C9 se mesurera aux meilleurs des autres régions.

Europe (LEC)

Si vous avez suivi la scène européenne de League of Legends, il n’est pas surprenant que le vainqueur du MSI G2 Esports de l’an dernier ait été couronné champion LEC Spring Split. Cette formation étoilée a remporté son troisième titre consécutif avec un score décisif de 3-0 sur ses rivaux Fnatic.

La route vers le succès n’était pas aussi facile qu’elle l’avait été les années précédentes. L’Europe et l’Amérique du Nord ont intégré un nouveau format de séries éliminatoires qui entrera dans cette année de compétition avec un système de double élimination. Cela a très bien fonctionné en faveur du G2. Une nouvelle formation de recrues dans MAD Lions a réalisé un énorme bouleversement, battant G2 3-2 au premier tour des éliminatoires. Cela a allumé un feu sous le ventre de G2, qui a ensuite remporté trois séries consécutives pour réclamer sa couronne.

La division dominante de G2 n’était pas du tout surprenante. Cependant, une certaine incertitude peut provenir du changement de rôle qu’ils ont effectué au début de la scission, en échangeant respectivement Luka «Perkz» Perković et Rasmus «Caps» Winther vers les rôles intermédiaire et ADC. Ce n’est cependant pas la première fois que G2 change de rôle. Ils ont déplacé Perkz du milieu à ADC pour faire de la place aux Caps au début de la saison 2019. G2 Esports a déjà fait ses preuves sur la scène internationale avec un CV récent assez impressionnant.

En 2018, ils se sont rendus en demi-finale du monde en s’inclinant dans les quatre dernières équipes face à d’éventuels champions Invictus Gaming. L’année dernière, ils ont été couronnés champions du MSI contre Team Liquid en Amérique du Nord, mais ont ensuite perdu 0-3 contre le FunPlus Phoenix de la LPL lors des finales mondiales. G2 est en avance sur ses concurrents nationaux, tout comme Cloud9. Avec l’annulation de MSI, les champions d’Europe, malheureusement, ne pourront pas défendre leur titre MSI.

Corée (LCK)

Sur le thème des organisations historiquement gagnantes, pourquoi ne pas discuter de l’organisation la plus accomplie de l’histoire de League of Legends? SK Telecom T1, récemment rebaptisé T1 Esports, a remporté son neuvième titre LCK ce printemps avec une défaite 3-0 sur ses adversaires Gen.G Esports. La victoire signifiait beaucoup pour cette nouvelle itération de T1 alors qu’ils affrontaient leur ancienne jungler Kim «Clid» Tae-min. Clid a aidé T1 à faire un tour du monde en profondeur l’année dernière en 2019, où ils se sont rendus en demi-finale et ont perdu contre G2 Esports.

Si vous connaissez League of Legends, alors vous connaissez le mid-laner vedette de T1 Lee “Faker” Sang-hyeok. Joueur LoL le plus décoré de tous les temps, Faker avec T1 a remporté neuf titres nationaux, trois championnats du monde et deux championnats MSI. Winning et T1 Esports sont devenus synonymes l’un de l’autre. Bien que T1 et Gen.G aient été au coude à coude au classement de cette division, il semblait que T1 était le favori lors des Grand Finals. L’étoile montante du T1, AD-carry Park “Teddy” Jin-seong, remporte son troisième titre LCK et sa 1000e carrière en éliminant cette division, devenant ainsi le dixième joueur de l’histoire LCK à atteindre ce dernier. Teddy devient rapidement un autre visage familier associé au succès de T1, aux côtés de son soutien Lee “Effort” Sang-ho.

T1 a également apporté des changements majeurs au personnel d’entraîneurs avant cette scission. Leur ancien entraîneur, Kim “kk0na Jeong-gyun, avait été avec l’organisation pendant sept ans avant de se séparer après la course des Mondiaux de l’an dernier. T1 a repris l’entraîneur Kim” Kim “Jeong-soo au début de la saison 2020. L’entraîneur Kim célèbre entraîneur des champions du monde Invictus Gaming 2018, ainsi que de la puissance coréenne DAMWON Gaming l’année dernière. L’ajout de l’entraîneur Kim pourrait-il aider T1 à reconquérir le succès international cette année? Pour l’instant, nous ne le saurons pas.

Chine (LPL)

Malgré T1 et le succès historique de la LCK sur la scène internationale, dans la récente histoire, la LCK a été éclipsée au niveau international par la LPL chinoise. 2018 et 2019 ont vu les équipes LPL couronnées champions du monde. La Chine a récemment été considérée comme le dernier patron des équipes aspirant à remporter la couronne. Il semble au minimum, si vous voulez gagner un championnat du monde, vous devez être en mesure de vaincre le meilleur de la LPL. Alors, qui sera le représentant «potentiel» de la LPL cette année? Serait-ce les récents champions de FunPlus Phoenix et leur «super carry» mid DoinB? Peut-être les champions de 2018 Invictus Gaming avec leurs féroces laners solo Rookie et TheShy? Peut-être que ce pourrait être l’une des équipes avec plus de succès historique comme l’équipe Royal Never Give Up ou Edward Gaming. La réponse? Aucune de ces réponses.

Ce samedi, la LPL couronnera un nouveau champion. JD Gaming et Top Esports s’affronteront pour revendiquer le titre de meilleure équipe dans la région potentiellement la meilleure au monde. Top Esports a terminé la saison régulière à la quatrième place en remportant 11 des trois meilleurs et en perdant cinq. Ils ont ajouté la superstar de 19 ans et ancienne championne du monde AD-porter Yu “JackeyLove” Wen-Bo à leur liste à mi-chemin de la division. Jackeylove fait équipe avec mid laner et Zhuo “knight” Ding, le favori des fans, formant une programmation très menaçante.

JD Gaming a terminé la saison régulière LPL à la deuxième place avec un score impressionnant de 12-4 et un score de 26-10. Ils mettent en vedette le jungler MVP de division régulière Seo “Kanavi” Jin-hyeok qui n’est mort que trois fois lors de leur 3-0 décisif en demi-finale contre les champions du monde en titre FunPlus Phoenix. Quelle que soit l’équipe qui remporte le trophée ce samedi, il pourra fièrement lever son premier trophée LPL.

Ce qui aurait pu être

Ces quatre régions, ainsi que diverses régions émergentes, devaient envoyer des représentants en mai pour se battre pour leur chance au Trophée MSI. Prouver eux-mêmes, leur équipe et leur région comme une force avec laquelle il faut compter. Nous sommes privés de ce spectacle en raison d’une pandémie de santé mondiale. Cependant, nous pouvons nous demander si, dans un autre calendrier, où cette compétition s’est déroulée; Qui sortirait en tête?

Personnellement, mes favoris pour tout gagner seraient les finalistes mondiaux G2 Esports 2019. En l’absence de FunPlus Phoenix qui a balayé G2 lors des finales mondiales de l’an dernier, je pense que G2 a la puissance des étoiles et une expérience internationale pour battre la compétition. G2 Esports a les meilleurs joueurs dans leurs rôles respectifs à chacun de leurs cinq postes. La seule faiblesse flagrante qu’ils portent est la critique selon laquelle parfois, au niveau national, ils ne font pas de leur mieux.

G2 en haut

La partie la plus difficile à jouer contre G2 est le repêchage contre eux. Ils jouent un style qui implique des champions de sélection précoce qui peuvent être joués sur plusieurs voies. Il est donc difficile de les contrer ou de les interdire lors des étapes ultérieures du projet. Vous ne savez jamais où va un champion tant que les cinq choix ne sont pas terminés.

G2 est aussi une équipe qui joue extrêmement bien à ses limites. Ils savent comment faire des jeux qui les poussent au bord de la mort mais qui survivent et produisent des résultats positifs. C’est une équipe qui est la quintessence du «risque élevé, récompense élevée». L’atmosphère de l’équipe est un autre facteur du succès de G2. Si vous regardez leurs réseaux sociaux, vous verrez souvent des joueurs plaisanter les uns avec les autres. Ce sont de jeunes joueurs affamés qui sont tous très motivés pour être les meilleurs. Et très important, du moins aux yeux du public, ils sont tous amis.

Split d’été et au-delà

Dans la dernière mise à jour de Riot Games, ils ont annoncé qu’en raison du récent succès international, le LEC européen et le LPL chinois recevraient une quatrième graine au Championnat du monde de cette année. Cela signifie que la Chine et l’Europe sont autorisées à envoyer quatre équipes pour représenter leur région au tournoi. Bien que nous n’ayons pas l’occasion de voir le Mid-Season Invitational de cette année, cette nouvelle est très excitante pour le prochain grand tournoi international au programme. Il sera intéressant de suivre les équipes mentionnées pour voir comment elles se classent dans leurs Splits d’été respectifs, dans l’espoir qu’elles se qualifieront pour le Championnat du monde 2020. La LPL n’a pas encore annoncé le début de son Summer Split. Mais écoutez la LEC à partir du 12 juin, la LCS le 13 juin, la LCK le 16 juin.