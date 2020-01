Peu importe combien nos parents auraient pu nous crier d’aller à la place, les choses que nous avons regardées à la télévision lorsque les enfants peuvent jouer un grand rôle dans notre vie d’adulte – comme en témoignent les commandements sous-jacents guidant ce site Web et ses visiteurs réguliers, qui ont vu Rapide et furieux comme des enfants et a promis leur allégeance éternelle à la Toyota Supra et à la Honda S2000.

Pour moi, ce truc s’appelait Yu-Gi-Oh. Il n’y avait pas beaucoup de voitures dedans, mais étant un méga fan perpétuel adolescent et un journaliste automobile, je me suis dit que je serais le meilleur candidat pour les lancer. Pensez à cela comme quelle voiture devriez-vous acheter, mais pour un tas de personnages de télévision qui n’existent pas.

Bien sûr, ce n’est pas rapide et furieux, mais nous bloguons déjà assez à ce sujet. Du moins, c’était ma pensée lorsque j’ai pensé à écrire ceci.

Comment faire en sorte que vos patrons fassent ce que vous voulez même lorsqu’ils ne le veulent pas

À l’origine, j’ai essayé de présenter ce blog, «Ce que les personnages de Yu-Gi-Oh conduiraient en l’an 2020», en octobre avec «2019» dans le titre. C’est une liste que j’ai faite un jour particulièrement inspiré parce que je suis un fan perpétuel de 12 ans d’une émission que j’ai regardée enfant, et j’avais gardé la liste pour moi jusqu’à ce qu’elle soit mentionnée à environ trois (3). ) de mes collègues, qui ont tous salué l’idée. Ainsi, j’ai vu son nom dans les lumières, mais je devais basculer le sujet – si je n’attrapais pas mes patrons de bonne humeur, ce blog pourrait être perdu pour toujours.

Je me suis assis sur l’idée pendant des mois, attendant le moment parfait. Certains jours, j’hésitais à ce que le clavier le présente à Slack, avant de revenir en arrière, décidant qu’il n’était pas encore temps. La perfection demande de la patience, vous savez.

Puis vint le jour de la mi-octobre, où environ zéro événement lié à la voiture se passait dans les actualités et votre charmant site Web de voitures de quartier, Jalopnik, avait désespérément besoin de certains blogs. C’était mon moment. J’ai apporté l’approbation enthousiaste de mes trois (3) collègues à mes rédacteurs, sachant que ce serait le jour. J’ai essayé d’être cool à ce sujet. J’avais besoin d’être cool à ce sujet.

Patrick George, qui était alors le patron de ce site Web, a mis huit minutes pour répondre. Ça faisait huit heures.

J’ai perdu espoir. Je suis retourné à mon blog de voiture habituel, sachant que vous, lecteurs, étiez tous moins bien sans ce blog dans votre vie. Mais c’est ainsi que l’univers a joué celui-ci.

Mais j’ai obtenu un nouvel emploi la semaine dernière, et je savais que dans mon dernier souffle à Jalopnik, je pourrais convaincre l’un des rédacteurs ici que j’étais digne d’avoir mon moment (lire: les ennuyer suffisamment pour les amener à publier cela, alors que je ferais taire).

J’ai encore essayé. Il y avait de l’espoir dans mes yeux et du feu dans mon cœur.

Note de l’éditeur: ce blog était-il bon? C’est dur à dire. Mike était trop occupé pour le modifier, alors je l’ai transmis à moi, Raph, qui était amusé par la perspective que le blog Yu-Gi-Oh soit publié plus que toute autre chose. Je l’ai édité et nous y voilà.

Alors voilà, tout le monde: le blog Yu-Gi-Oh. Si nous abordons des spécificités ringardes, nous ne parlerons que des personnages principaux du Yu-Gi-Oh original, parce que même si j’aimerais parcourir une liste avec toutes les séries et les arcs de personnages, ce serait gagnez ce blog un aller simple à la poubelle.

Qu’est-ce que Yu-Gi-Oh, de toute façon?

La série originale Yu-Gi-Oh, si vous ne le saviez pas, est un anime diffusé au début des années 2000 aux États-Unis avec un dub anglais, basé sur le manga de la fin des années 1990 de Kazuki Takahashi. Il s’agit d’un groupe d’adolescents qui jouent à un jeu de cartes appelé Duel Monsters pour sauver le monde et qui ciblaient les enfants en Amérique. L’une des principales morales de l’émission est l’amitié, et il y a aussi un endroit appelé le royaume des ombres, où votre esprit peut être piégé dans les tourments et l’isolement pour l’éternité pendant que votre corps reste en vie. Tout cela se produit si vous perdez un jeu de cartes, car les jeux de cartes sont monnaie courante ici.

Tout cela est très sain, avec une bonne quantité de “Eh bien, la nuit est tombée! Est-ce vraiment un spectacle qu’ils ont commercialisé auprès des enfants? Mes enfants devraient-ils regarder ça? “

Vous vous demandez peut-être pourquoi un groupe d’adolescents voudrait jouer à un jeu de cartes où la punition pour la perte est un enfer littéral, et à cela, je dis: Grande question! Ils ont commencé par jouer au jeu à l’école, puis certaines personnes ont été kidnappées et leur libération dépendait du jeu de cartes. Une chose en a entraîné une autre, puis le destin du monde a été dans la balance du jeu de cartes, aidé par un adolescent milliardaire qui a permis au monde de continuer à être en danger afin qu’il puisse vendre des technologies liées au gameplay.

La cupidité des entreprises permettant au monde de brûler tout cela. De bonnes leçons de vie ici!

En tout cas, voici les voitures que les personnages conduiraient en 2020, en fonction de leurs personnalités dans le dub anglais de l’anime.

Yugi Muto

Plus innocent que tous les chiots du monde, combiné est à moitié aussi grand que tous ceux qu’il rencontre, juste pour ramener ce point à la maison Commence la série comme un lycéen qui a besoin de deux choses: amis et confiance Se soucie si peu d’argent qu’il a donné à un ami 3 millions de dollars de gains pour une opération de l’œil d’un frère (qui, je ne sais pas, pourrait coûter 3 millions de dollars?) Pardonnera littéralement à quiconque, même s’il essaie de conquérir le monde et de le blesser, l’enlever ou le gêner temporairement ou ses proches dans le processus Gagne des jeux de cartes avec l’aide d’un ancien pharaon comme son alter ego

Yugi, en réalité, posséderait le véhicule le moins cher possible et le partagerait avec son grand-père, avec qui il vit. Mais si nous allons sur l’esthétique ici, il serait dans une Honda City.

Je veux dire, regarde-le. C’est minuscule et adorable, tout comme lui.

Le pharaon

Image: Yu-Gi-Oh!: Le côté obscur des dimensions (à gauche), Audi (à droite) est très mort et existe depuis des milliers d’années

Utilise le corps de Yugi Muto comme un vaisseau pour jouer aux jeux de cartes, sauf qu’il devient plus grand et plus musclé pour que les gens le prennent vraiment au sérieux Je ne prends aucune de tes conneries pendant lesdits jeux de cartes Passe la plupart de son temps dans un labyrinthe mental qu’il a créé pour lui-même, ou faire monter la confiance d’un adolescent parce qu’il n’a pas de corps terrestre, donc nulle part ailleurs ne se souvient pas de son nom, ou de quoi que ce soit d’autre que lui qu’on lui a dit qu’il était un pharaon dans l’Égypte ancienneTrès confiant, à sa propre faute parfois

Le Pharaon, s’il était réellement vivant dans les temps modernes et que le monde ne tournait pas autour des jeux de cartes, serait probablement un avocat ou quelque chose. Il est confiant, têtu et veut toujours que le méchant se rende compte qu’il est un méchant, donc il serait bon dans ce genre de chose. Il porte également toujours des chaussures un peu habillées et l’uniforme scolaire de Yugi, qui ressemble un peu à un costume si vous plissez les yeux.

Alors, oui, mettez-le dans une Audi RS7 noire. C’est élégant et adapté à quelqu’un d’important, mais pas à quelqu’un qui veut crier à tout le monde qu’il est important. Le Pharaon a mieux à faire.

Seto Kaiba

Image: Yu-Gi-Oh!: Le côté obscur des dimensions (à gauche), Ferrari Très riche Obsédé par la victoire dans les jeux de cartes et la vie; fuit ses amis et la plupart des autres relations personnelles pour la recherche d’argent et de pouvoir; a reçu son père adoptif pour prendre le contrôle de sa société quand il était un enfant réel; a envoyé un homme âgé à l’hôpital presque immédiatement après sa première apparition à la caméra, sur une carte Duel Monsters; jet en forme de dragon et d’un ascenseur vers l’espace Décrit comme «une sorte de secousse» par ma mère

Seto Kaiba n’a pas le temps de faire des achats de voitures lors de la gestion d’une grande entreprise et reste à temps pour être correctement égoïste, comme le montre le fait qu’il a déjà payé bien plus que le double du PDSF pour une nouvelle Ferrari 360, disant au vendeur de «garder le changement »car il était pressé.

Mais s’il avait le temps de magasiner pour des voitures, il posséderait une Ferrari FXX-K, car pourquoi obtenir une LaFerrari – la voiture légale sur la rue sur laquelle la FXX-K sur piste est basée – quand vous pouvez faire un tas de désolé les gens qui ont moins d’argent que vous travaillent des heures supplémentaires pour rendre la rue FXX-K légale? C’est super pour rire.

Je veux dire, soyons réalistes, ce mec a construit un ascenseur vers l’espace plutôt que de monter de temps en temps dans une fusée. Il veut avant tout prendre des mesures inutiles pour le plaisir. De plus, son petit frère semble aimer Ferraris.

Maximillion Pegasus

Image: Yu-Gi-Oh !, Rolls-Royce Également très riche: Monstres créés en duel, le jeu de cartes qui cause tous ces problèmes

Kidnappé à la fois un enfant et un vieil homme pour les tenir en otages à la recherche du pouvoir et d’artefacts anciens Est devenu plus agréable après cela Dispose d’environ deux tenues: un costume à volants ou une robe de chambre Est une prima-donna majeure

Si son arc de personnage n’avait pas commencé comme une personne riche et maléfique qui kidnappe les membres de la famille des gens en utilisant son personnel géant qui répond à tous ses besoins, Maximillion Pegasus est un personnage que vous auriez décrit comme “fabuleux”. Ainsi, il est juste de mettre lui dans une Rolls-Royce Cullinan – conduit par quelqu’un d’autre, bien sûr. Il est trop bon pour ce genre de corvée.

Le Cullinan et son homonyme Cullinan Diamond sont également un bon symbolisme pour Pegasus, car il a gardé une fois une carte de jeu unique en son genre jugée trop puissante pour être mise en circulation dans le spectacle – en gros, le diamant Cullinan du monde Yu-Gi-Oh – à utiliser pour lui-même, dans un tournoi.

Joey Wheeler

Image: Yu-Gi-Oh !, Dingo HondaQuite, mais d’une manière charmante A un très fort accent de Brooklyn Obsédé par son Dragon noir aux yeux rouges, une carte qu’il a gagnée en duel et qui est illustrée ci-dessus Est constamment intimidé par Seto Kaiba, qui a nommé un singe expérimental en duel après lui

Le seul choix de véhicule logique pour Joey Wheeler est une Honda Civic Type R en graphite, car avec son apparence angulaire et ses badges rouges, elle ressemble à sa possession la plus prisée: la carte Black Dragon aux yeux rouges, dont il adore crier le nom avec enthousiasme. tout en parlant de Duel Monsters.

Conduire une voiture qui ressemble au dragon lui donne donc des excuses en dehors du jeu de cartes pour crier son nom avec enthousiasme.

Mai Valentine

Image: Yu-Gi-Oh !, Subaru L’une des rares duellistes féminines de niveau championnat dans la série, car celles-ci manquent cruellement de Vain, mais manipule également les hommes pour lui donner tout ce qu’elle veut en faisant semblant de les aimer, ce qui est admirable. comme “My Valentine”

Il est difficile de déterminer exactement ce qui rend une Subaru WRX STI bleue parfaite pour Mai Valentine (qui conduit ce qui semble être une Peugeot 206 CC bleue dans l’anime), mais c’est juste. Fondamentalement, Mai est un dur à cuire et elle en fait étalage, comme je le ressentirais pour toute femme confiante au volant d’une WRX STI.

Elle retirerait probablement les badges STI, car ils se heurtent au bleu.

Téa Gardner

Image: Yu-Gi-Oh!: Le côté obscur des dimensions, Autotrader Met l’amitié au-dessus de tout le reste.C’est vraiment une caricature d’une écolière et un grand partisan des choses qu’elle trouve adorables.Ne joue pas à beaucoup de jeux de cartes, à moins que sa vie dépend soudainement de cela, parce que c’est une chose dans ce spectacle

Téa Gardner est tout au sujet de choses mignonnes, au point qu’elle utilise une carte Duel Monsters appelée “Shining Friendship”. Elle est très du genre à faire tourner ses cheveux et à tourner sur ses orteils, donc le match parfait pour elle serait l’un des les voitures les plus mignonnes du marché: la Mazda Miata de troisième génération.

Autres

Tristan Taylor (ne joue pas aux jeux de cartes, à moins que sa vie n’en dépende soudainement, mais encourage tout le monde) et Marik Ishtar (le vaisseau d’un méchant qui joue aux jeux de cartes) sont des garçons de vélo, et je vais en rester là.

Le bandit King Bakura, un ancien voleur égyptien qui devient un antagoniste majeur, conduirait n’importe quoi avec un moteur Hellcat, parce que c’est un voleur et les gens adorent voler ces choses. Mais, fidèle à la façon dont Bakura est négligé dans l’anime, il n’aura pas sa propre section.

Si cela publie, c’est un véritable exploit. Si vous avez atteint la fin sans avoir la moindre idée de ce qu’est un “Yu-Gi-Oh”, c’est aussi un véritable exploit. Après tout, ce n’est pas rapide et furieux.

Félicitations à nous deux.

.