Ce que nous avons aimé et détesté à propos de Mythic Quest, une émission de télévision sur un studio de jeux de fiction

Mon collègue Ethan Gach et moi avons regardé les projections de presse de la première saison de Mythic Quest: Raven’s Banquet, une sitcom qui sera diffusée sur le nouveau service de streaming d’Apple le 7 février. Mythic Quest est une comédie en milieu de travail sur un studio de jeux vidéo. Nous sommes assez mitigés: certaines parties de la série sont hilarantes, d’autres sont touchantes et certaines parties sont artificielles et stupides. Notre chat comprend quelques spoilers légers sous la forme de références générales aux arcs narratifs de la série.

Soit dit en passant, Kotaku a autorisé Mythic Quest à utiliser le nom et le logo du site Web dans quelques épisodes. Cependant, personne ici n’a eu de contribution créative ou de participation à la série.

Ethan Gach: Maddy, pouvez-vous deviner quelle chanson j’écoute sur Spotify en ce moment?

Maddy Myers: Je ne peux pas vraiment …

Ethan: J’ai aussi honte que possible sans refuser d’admettre que j’ai joué “The Suburbs” d’Arcade Fire au moins trois fois aujourd’hui. [Mythic Quest plays this song in its fifth episode.]

Maddy: Mythic Quest a une certaine énergie au début des années 2010. Tu sais l’autre chose à laquelle je pense depuis que j’ai fini de regarder la première saison? The Guild, cette web série Felicia Day diffusée de 2007 à 2013. Voilà à quoi ressemble Mythic Quest, dans le bon comme dans le mauvais sens.

Ethan: Oui, ça et Community, ce qui est peut-être moins surprenant puisque l’une de ses scénaristes, Megan Ganz, y a également travaillé. Je pense que ce sont les arcs de haute fantaisie que chaque épisode semble montrer, ainsi que les couleurs vives.

Maddy: Je m’attendais à ce que Mythic Quest ressemble beaucoup plus à It’s Always Sunny In Philadelphia, étant donné que l’acteur Rob McElhenney y joue, et sa co-star Always Sunny Charlie Day est également impliquée (en tant que producteur et écrivain, si IMDB est précis ). Mais l’humour est plus proche de Community et The Guild. Malheureusement, j’ai continué à m’éloigner de la réalité de Mythic Quest à cause de tous les aspects de la série qui sont presque précis dans la vie réelle, mais pas tout à fait.

Pour doubler légèrement, Mythic Quest est une sitcom de neuf épisodes qui se déroule dans un studio de développement de jeux travaillant sur un MMORPG fictif. Étonnamment, le programmeur principal du jeu est une femme; les interactions entre son personnage Poppy et le directeur créatif égoïste Ian (joué par Rob McElhenney) ont été certains de mes moments préférés dans la série. La plupart du spectacle tourne autour d’eux et de leur dynamique toxique. Mais ensuite, il y a tous les autres petits détails sur le fonctionnement du jeu, la façon dont il a été créé.

Par exemple, le premier épisode implique que le programmeur principal ajoute une pelle au jeu qui introduit une toute nouvelle mécanique de jeu (creuser des trous), et elle a en quelque sorte gardé cela secret du reste de l’équipe créative exécutive jusqu’à ce point. Dans ce même épisode, les employés du studio partent à 17 heures un vendredi, avec l’intention de lancer le gros patch avec la nouvelle pelle le … lundi matin. Ne croiseraient-ils pas le week-end pour terminer le patch? Toute la prémisse du pilote était bizarre et erronée. Je me sens mal d’avoir remarqué ces problèmes si souvent, parce que je ne voulais pas m’en soucier, mais c’était difficile!

Ethan: Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit juste une question de tergiversation pour les gens qui passent autant de temps autour des jeux. Beaucoup de mini-crises qui alimentent les conflits entre les personnages se sentent trop artificielles, tandis que les problèmes réels entre les gens du studio fictif sont tapissés, en particulier entre Poppy et Ian.

Je suis sorti des deux premiers épisodes extrêmement déçu et sceptique, mais je me suis retrouvé à profiter de la deuxième moitié de la saison une fois que je connaissais mieux les particularités de chaque personnage et que je pouvais juste apprécier ces petites contributions en dehors de l’intrigue plus grande.

Maddy: Je ne sais pas si j’ai une vision ferme de la saison dans son ensemble. C’était très haut et bas. Il y aurait des moments que je pensais hilarants et poignants juste comme les créateurs semblaient vouloir. Mais il y aurait ensuite des moments qui se sentiraient agrafés à la hâte, ou déroutants, ou pas comme quelque chose qui se produirait jamais dans l’industrie des jeux … mais plus comme quelque chose qui se produirait dans les industries du film ou de la télévision, avec lesquelles je suis sûr les gens qui ont fait ce spectacle sont plus familiers.

Il y a un épisode entier au milieu de la saison sur un groupe de personnages que nous n’avons jamais rencontrés auparavant et que nous ne reverrons plus jamais. C’est une histoire indépendante sur un studio de développement de jeux complètement différent, et elle se déroule dans les années 1990, plutôt que de nos jours comme le reste de la série. C’est un épisode très grave, et il n’ya presque pas de blagues, et ses thèmes sont sans doute liés au reste de la série, mais à peine. C’est le type de risque expérimental que cette émission veut prendre. Mais il veut également être une sitcom de 25 minutes sur un groupe de nerds farfelus qui travaillent dans le développement de jeux.

Je pense que j’aurais davantage aimé le spectacle s’il avait choisi de se pencher dans un sens ou dans l’autre. Comme être un spectacle poignant mais parfois drôle, ou simplement être farfelu tout au long.

Ethan: Wow, vous n’aimiez pas l’épisode cinq? C’est celui qui a scellé mon investissement dans la série, et aussi pourquoi je laisse Win Butler gémir dans mes oreilles aujourd’hui, puisque “The Suburbs” est ce qui joue cet épisode.

Maddy: Je ne l’aimais pas. J’étais juste comme … c’est ce que le spectacle veut faire? Ou veut-il faire autre chose?

Ethan: Je pense que cet épisode a certainement aidé à expliquer les enjeux de la seconde moitié de la saison, à la fois en termes de conséquences de laisser une relation de travail créative se glisser dans un endroit toxique, mais aussi de laisser les processus et les intérêts de l’entreprise finir par serrer quoi que ce soit d’intérêt sur un projet. Bien que je convienne que la conclusion de cette saison ne semble pas avoir pris à cœur les leçons de l’épisode 5.

Pouvons-nous parler du gars d’Amadeus qui est à l’émission pendant une seconde?

Maddy: Oui. S’il vous plaît.

Ethan: Je ne sais pas pourquoi F. Murray Abraham voulait participer au redémarrage de 2020 de The Guild, mais il a vraiment tout donné.

Maddy: Je l’ai aimé. Son personnage est si désagréable dans la façon dont seul un vieux romancier fantastique primé qui a en quelque sorte pu se frayer un chemin dans un emploi dans l’industrie du jeu pourrait l’être. Je n’ai jamais vraiment travaillé dans les jeux, mais j’ai totalement rencontré des gars avec cette énergie dans ma vie, donc je suppose que celle-ci est exacte. Sinon, au moins c’est drôle.

Ethan: Je pense que la scène de lui et du testeur Rachel regardant des cinématiques ensemble était l’une de mes préférées et aussi la plus drôle. Hier soir, je riais de façon incontrôlable sur mon canapé en les regardant étouffer les larmes d’un personnage de jeu vidéo disant au revoir à son cheval mourant, à la fois à cause de la façon dont la scène était utilisée pour saper le propre talent d’Abraham en tant que vainqueur du prix de la nébuleuse échoué qui ne vit que pour faire des backstories dont personne ne se soucie, et aussi parce qu’il ressemble toujours au type le plus stupide de moment cinématique de jeu vidéo de prestige.

Maddy: Cette scène était géniale, ainsi que celle où il entre dans la réunion du «comité d’éthique» et suppose que c’est à propos de lui (probablement parce qu’il était à l’autre bout d’un «comité d’éthique» auparavant). Il y a quelques moments de base de la comédie en milieu de travail dans ce spectacle que j’ai trouvé très drôle, dont beaucoup mettent en lumière la blancheur et la masculinité de l’industrie des jeux.

Cela dit, il y a aussi eu des moments dans ce sens qui n’ont tout simplement pas fonctionné pour moi. Imani Hakim joue Dana, le rôle de l’autre testeur de jeu au bureau (ainsi que le désir d’amour qu’ils ne veulent pas qu’ils aiment pour le personnage de Rachel). J’ai beaucoup aimé ses intrigues, mais il y a eu quelques moments étranges de «ra ra féminisme» dans cette émission qui ne me semblaient pas suffisamment réalistes ou humains. Il y a un peu où Rachel dit à Dana qu’elle est plus belle avec ses lunettes, ce qui va dans des endroits étranges. Et puis il y a une scène où Dana donne une conférence à un groupe de jeunes filles qui font partie d’une sorte d’initiative “Girls Who Code”. Les jeunes filles viennent de faire une visite au bureau remplie d’humour noir sur la difficulté de leur carrière si elles se lancent dans la technologie. L’émission tente de conclure cette histoire en laissant Dana livrer un monologue ringard aux filles sur la façon dont, en fait, travailler dans les jeux est le travail le plus cool du monde. Je pense qu’il y avait un moyen de faire fonctionner ce moment, mais ce monologue ne l’était tout simplement pas. Surtout par rapport à la réalité des exemples précédents, du moins pour moi.

Ethan: Je suis entièrement d’accord. Le spectacle a beaucoup plus de succès dans ses moments les plus sombres (ou devrais-je dire plus ensoleillés). Et parfois, il fait un bon travail de saper la victoire d’un épisode conduisait à un clin d’œil au fait qu’en réalité l’industrie du jeu, comme beaucoup, a des hiérarchies strictes qui travaillent pour retenir systématiquement certaines personnes et les exploiter.

Maddy: Ouais. Le spectacle me semblait plus réel et fondé sur moi quand il faisait plus sombre, ce qui en dit long sur mes expériences dans les jeux, je suppose. Je voulais plus du personnage d’assistant sociopathe qui gardait les trolls en ligne (même quand on lui a dit de ne pas le faire), et du streamer de 14 ans “Pootie” que tous les employés du studio de jeu appellent “un morceau de merde”. ”Plus de l’ambiance It’s Always Sunny, en gros. Mais la série semblait presque effrayée de devenir aussi sombre, au lieu de choisir de conclure plusieurs scénarios avec “ça va maintenant parce que ces personnages ont réalisé qu’ils se soucient vraiment les uns des autres.” C’est beaucoup plus drôle quand ils se détestent tous. Ce qu’ils font la plupart du temps!

Je ne sais pas vraiment si je recommanderais ce spectacle ou non. J’ai ri de certaines parties, gémi à d’autres parties. Je ne suis pas sûr que j’aurais pris la peine de le regarder tout au long si je n’avais pas prévu d’avoir ce chat avec vous. Mais ce n’était pas mal, et c’était plutôt cool de voir une émission essayer de raconter une histoire sur un sujet sur lequel je passe toutes mes journées de travail à mariner. Que pensez-vous? Vaut-il la peine pour les téléspectateurs d’obtenir un abonnement Apple TV + (quel que soit le diable) pour regarder cet Apple Original?

Cela pourrait valoir la peine d’obtenir l’essai gratuit de sept jours. Apparemment, Apple en a un. Je l’ai cherché.

Ethan: C’était définitivement un endroit où j’ai aimé passer du temps à la fin, et à moins de 30 minutes chacun, il est facile d’entrer et de sortir. J’imagine que si j’étais encore au collège ou au lycée, ce serait le type de spectacle parfait à avoir en arrière-plan tout en faisant mes devoirs (c’est aussi ce que j’ai utilisé pour des spectacles comme Community et The Guild). Apple a un représentant pour vouloir que son contenu soit familial, et je me demande presque à quel point les impulsions les plus sombres de l’émission ont été freinées par l’un des nombreux noms propres qui ont aidé à le financer et à le produire.

En fin de compte, je le recommanderais certainement pour quelques-unes des punchlines d’Abraham seulement. Son duel avec le serveur AI, lui courant dans le couloir dans un moment “Eurêka” après que sa foi en l’histoire a été restaurée, ou tout simplement sa faillite morale complète quand il s’agit de ne pas savoir si le studio s’excuse auprès des joueurs de son jeu pour avoir des nazis sur ses serveurs ou aux nazis eux-mêmes pour avoir été bannis du jeu.

Maddy: “Sommes-nous en train de nous excuser auprès des nazis, ou en leur nom?” Peut-être que cette émission est bonne. Juste pour cette blague.

Je suppose que je devrais également noter que ma copine, qui ne travaille pas dans les jeux et ne les joue que de temps en temps, a apprécié le spectacle plus que moi, car évidemment aucune des inexactitudes ne la dérangeait et elle pouvait simplement le synchroniser comme un lieu de travail léger. comédie. Alors peut-être que ce spectacle n’est pas fait pour les joueurs. Et ça pourrait être bien aussi.

.