Ce que nous faisons dans l’ombre Saison 2: 10 taquineries pour le ridicule sur le chemin

Si vous aimez vos histoires de vampires avec un côté d’humour complètement ridicule, il y a de fortes chances que What We Do in the Shadows soit l’une de vos émissions préférées. La comédie FX, basée sur le film de Jemaine Clement et Taika Waititi, se prépare à la première de sa deuxième saison et il y en a beaucoup en réserve.

Fin 2019, GameSpot s’est rendu à Toronto, au Canada, ensemble de la série pour savoir à quoi s’attendre de la saison 2. Clement et son équipe de producteurs exécutifs ont été très ouverts sur certains des manigances Nandor (Kayvan Novak), ses colocataires vampiriques, et son humble familier entrera tout au long de la prochaine course de 10 épisodes.

Jetez un œil ci-dessous pour un petit aperçu de tout ce que We Do in the Shadows présentera lors de son retour sur FX le 15 avril – y compris des personnages nouveaux et anciens dont les fans seront probablement très excités.

