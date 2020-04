Ce que nous voulons d’un remake de Resident Evil 4

À quoi pourrait ressembler un remake de Resident Evil 4? Cette question a été dans l’esprit des fans de Resident Evil depuis qu’un rapport a récemment fait surface disant que Capcom prévoyait de refaire Resident Evil 4. Sera-ce une récréation fidèle dans le moteur RE ou Capcom suivra-t-il les traces de son plus récent refait et apporte des modifications plus importantes au jeu? Heck, doit-il même être changé?

Dans la vidéo ci-dessus, Jean-Luc aborde toutes ces questions. Bien que Resident Evil 4 reste fantastique, aucun jeu n’est sans défauts et des améliorations peuvent toujours être apportées pour améliorer l’expérience. Il discute de la façon dont Ashley détestait presque universellement pourrait être améliorée, comment la deuxième mi-temps pourrait être encore plus forte et comment Capcom pourrait gérer la préservation du dialogue campy qui a rendu le jeu si attachant.

Bien qu’il ne soit toujours pas officiellement confirmé si Capcom envisage de refaire Resident Evil 4, la possibilité que nous en voyions un dans un avenir proche semble plus probable que jamais. Capcom a eu un grand succès dans le passé avec la réédition du remake de Resident Evil 1, ainsi que les remakes Resident Evil 2 et 3 récemment publiés. Vous pouvez consulter nos critiques des deux derniers jeux sur GameSpot.com ou sur notre chaîne YouTube.