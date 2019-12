Ce que Star Wars: The Rise Of Skywalker a en commun avec les Chevaliers de l'Ancienne République

Remarque: cette histoire regorge de spoilers pour Star Wars: The Rise of Skywalker. Lisez à vos risques et périls!

En concluant l'arc de trois films de la trilogie de la suite de Star Wars et de la saga Skywalker de neuf films, The Rise of Skywalker ferme un grand nombre d'arcs de personnages et rapporte pas mal d'idées soulevées pour la première fois dans The Force Awakens. Il présente également un tas de nouvelles choses – notamment le retour du mal ultime de la série, Sith Lord et l'empereur galactique Sheev Palpatine (Ian McDiarmid). Nous savons depuis un moment que Palpatine ferait un retour grâce aux remorques, mais exactement comment il serait revenu et ce qu'il ferait a été un mystère.

Maintenant que Rise of Skywalker est sorti en salles, nous avons notre réponse: Palpatine a apparemment survécu à la destruction de la Death Star II dans Return of the Jedi et travaille dans les coulisses depuis des décennies, incitant à la montée du Premier Ordre et essayant pour retrouver sa quantité ridicule de pouvoir. Alors que le Premier Ordre a été formidable en soi, nous apprenons dans The Rise of Skywalker que Palpatine a plus de trucs dans sa manche.

Mais le retour de Palpatine n'est pas une nouvelle idée. En fait, l'intrigue de The Rise of Skywalker a beaucoup en commun avec d'autres histoires de Star Wars, allant des films originaux aux vieilles bandes dessinées et romans de l'Univers élargi – mais rien de plus que Star Wars: Knights of the Old Republic. Bien que l'histoire du jeu vidéo de 2003 se déroule des milliers d'années avant la montée de Palpatine, un tas de points de l'intrigue de KOTOR et TROS sont à peu près les mêmes. Permettez-moi de vous expliquer.

KOTOR commence au lendemain d'une guerre majeure qui a dévasté la République galactique – les guerres mandaloriennes. Ces fantastiques guerriers à l'apparence de Boba Fett (dont une tribu est au cœur de la série Disney + The Mandalorian) ont levé une armée massive et failli faire tomber la République dans un horrible conflit qui a dévasté d'innombrables mondes. Lorsque les choses étaient au pire, un groupe de Jedi dirigé par un chevalier nommé Revan et son ami Malak a rompu avec l'Ordre Jedi, qui avait choisi de rester neutre. Les Jedi ont rejoint la République pour vaincre les Mandaloriens, mais par la suite, Revan et Malak ont ​​disparu dans les régions inconnues. Finalement, ils sont revenus, mais étaient tombés du côté obscur et ont mené une énorme Armada Sith résolue à détruire la République et à prendre le contrôle de la galaxie. Il s'avère que la paire a découvert une ancienne station spatiale extraterrestre appelée Star Forge, capable de créer une flotte entière de navires en une période incroyablement courte.

La Forge stellaire a rendu Revan et Malak assez puissants pour menacer toute la galaxie.

Cette histoire ressemble beaucoup à la configuration de The Rise of Skywalker, dans laquelle Kylo Ren découvre la légendaire planète Sith, Exegol (également dans les régions inconnues), et découvre que c'est là que l'empereur Palpatine a été enfermé, mobilisant ses forces. Comme pour Revan et Malak et Star Forge, Palpatine a réussi à utiliser Exegol pour créer une flotte entière de Star Destroyers qui pourraient frapper toute la galaxie.

Dans KOTOR, le joueur passe la majeure partie du jeu à essayer de trouver des informations sur, puis à trouver la Forge stellaire, qui est à peu près ce qui se passe dans The Rise of Skywalker. Rey, Poe et Finn voyagent à travers la galaxie à la recherche d'informations sur Exegol, qu'ils obtiennent d'une dague Sith. Cela les conduit à un artefact appelé Sith Wayfinder, qui fournit une carte à Exegol et à la flotte géante que Palpatine attend.

Le protagoniste de KOTOR est un Jedi naissant qui a des visions de Revan et découvre des informations sur Star Forge, et vers la fin du jeu, se révèle être nul autre que Revan lui-même (ou elle-même, selon le personnage que vous créez). Les Jedi avaient lavé le cerveau du Revan blessé après que Malak ait tenté de le tuer, avec l'intention d'utiliser son pouvoir contre son ancien apprenti.

Ce n'est pas différent des arcs de Kylo Ren et Rey dans The Rise of Skywalker. Ren est un Jedi déchu qui découvre un pouvoir Sith ridicule, mais qui est finalement retourné du côté de la lumière pour se battre pour arrêter un ancien allié maléfique à Palpatine. Vous pouvez également comparer Revan à Rey, qui, comme Revan, découvre qu'elle a le côté obscur de son passé et le potentiel de se détériorer. The Rise of Skywalker révèle que Rey est la petite-fille de Palpatine, et que l'information agit comme une ombre sur elle, ce qui la fait souvent se demander si elle ne tombera pas du côté obscur elle-même.

Le retour de Palpatine fait écho à l'idée que les méchants travaillent vraiment pour arrêter une menace Sith plus grande et plus méchante.

Certains des rythmes de l'histoire de KOTOR et Revan sont repris dans le MMO Star Wars: The Old Republic, créant encore plus de parallèles. Il s'avère que ce qui a poussé Revan et Malak vers le côté obscur en premier lieu n'était pas la quantité ridicule de pouvoir qu'ils ont découverte dans la Forge stellaire, ni les horreurs qu'ils ont vues pendant les guerres mandaloriennes. Au lieu de cela, c'était quelque chose de pire: la paire a découvert un empereur Sith immortel secret dans les vastes étendues de l'espace, qui était lui-même en train de mobiliser le pouvoir pour une attaque contre la galaxie. C'est essentiellement ce qui se passe dans The Old Republic, mais si et quand vous trouvez Revan dans ce jeu, vous apprenez que lui et Malak avaient l'intention de prendre le contrôle de la galaxie en partie afin qu'ils puissent renforcer ses défenses contre la menace beaucoup plus grande de l'empereur Sith . C'est au moins similaire à ce qui se passe avec Kylo Ren – il essaie peut-être de resserrer son emprise sur la galaxie, mais il passe également la majeure partie de The Rise of Skywalker à essayer de tourner Rey de son côté afin que les deux puissent vaincre la pire menace représenté par Palpatine et son armada.

Ce n'est pas une comparaison parfaite, mais il y a beaucoup de similitudes entre l'endroit où The Rise of Skywalker va dans son intrigue et le chemin parcouru par KOTOR en 2003. Comme mentionné, ce n'est pas la seule vieille histoire de Star Wars The Rise of Skywalker s'appuie sur – un Palpatine revitalisé qui peut transférer son esprit entre les corps a été le moteur des bandes dessinées de Dark Empire dans les années 1990, par exemple. Mais alors que la plupart des intrigues de jeux vidéo Star Wars empruntent simplement les intrigues des films ou n'ont rien à voir avec elles, les similitudes de The Rise of Skywalker avec KOTOR pourraient être les plus proches de la saga Star Wars pour faire les choses dans l'autre sens – -les films étant influencés par les jeux, pour une fois.

