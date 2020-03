Ce que vous devez savoir pour commencer avec Trials Of Osiris de Destiny 2

Image: Bungie

Trials of Osiris, le mode de jeu compétitif d’élite de Destiny, fait son retour triomphal aujourd’hui. La dernière fois que quelqu’un a pu jouer, c’était en août 2017. Si vous jouez à Destiny 2, vous devriez lui donner un coup de feu, car tout en défiant, c’est aussi historiquement l’une des meilleures choses de la série. Voici comment commencer.

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un personnage ayant une puissance de 960 ou plus. Une fois que vous en avez un, vous allez simplement à Saint-14 dans la section du hangar de la tour et achetez l’un des passages des épreuves, puis vous prenez deux autres personnes et commencez à chercher des matchs.

Cette dernière instruction est plus difficile qu’il n’y paraît. Comme la plupart des activités de fin de jeu de Destiny 2, Trials n’a pas de matchmaking automatique. Cela peut être décevant pour les gens habitués à jouer seuls (comme moi!), Mais c’est sans doute pour le mieux, car Trials nécessite une coordination étroite et vous voudrez que tout le monde dans votre équipe utilise le chat vocal pour communiquer. Si vous n’avez pas d’amis qui jouent à Destiny, il existe de nombreuses ressources pour trouver des inconnus en ligne avec lesquels jouer, notamment les forums de Bungie, divers sous-mariages et la très bonne application compagnon Destiny.

Une fois que vous jouez réellement, les matchs Trials sont identiques au mode Elimination dans Crucible. Les deux équipes commencent ensemble sur les côtés opposés de la carte. Quelle que soit l’équipe éliminée, l’autre remporte la manche, la première équipe à cinq manches remportant l’intégralité du match. Les joueurs peuvent se ressusciter et leurs supers se chargent lentement au cours de chaque tour. Des munitions lourdes apparaissent également occasionnellement. Chacune de ces choses ajoute une autre couche de complexité au-delà du simple dépassement de quiconque en face de vous. C’est ce qui rend Trials si passionnant et amusant à élaborer.

Contrairement aux autres modes Crucible, la puissance compte dans les épreuves. C’est comme l’événement PvP Iron Banner habituel de cette façon. Les bonus de puissance d’artefact sont actuellement désactivés dans les épreuves, ce qui signifie que la plupart des joueurs purs et durs ne pourront pas pousser leur puissance maximale au-delà de 1000 en meulant pour les niveaux. Mais si votre équipe est aux alentours de 960 et que vos adversaires sont dans les 970 ou 980, vous allez probablement être piétiné.

Les épreuves peuvent être rapides à jouer même lorsque vous avez du mal, et vous n’avez pas besoin d’accumuler une tonne de victoires pour commencer à obtenir du butin. Chaque carte Trials atteint au maximum neuf victoires et vous permet de continuer à jouer jusqu’à ce que vous perdiez trois fois. Trois victoires vous rapportent un équipement puissant de niveau II, cinq victoires vous procurent un équipement puissant de niveau III et sept victoires vous permettront d’obtenir un morceau de butin de pointe. Jouez les neuf victoires et vous obtiendrez encore plus de choses. Jouez neuf victoires sans perdre et vous arriverez au Phare, un lieu légendaire de Destiny réservé uniquement aux meilleurs joueurs.

Dans le passé, vous pouviez acheter des avantages qui aideraient à faire des essais d’Osiris une expérience plus indulgente, vous permettant d’annuler une perte ou de laisser votre première victoire compter pour deux. En 2020, Trials est un peu différent. Il y a des primes (qui aident à rendre le mode gratifiant même si vous n’êtes pas un grand joueur) et des passages, qui fonctionnent de manière similaire aux avantages, mais ne peuvent être équipés qu’un à la fois. Si vous voulez le passage Mercy, qui pardonne une perte par run, vous ne pourrez pas utiliser le passage Wealth, qui vous donnera plus de jetons par match. Vous pouvez changer de passage à tout moment, mais le changement réinitialise la progression de vos essais, vous devez donc essentiellement choisir entre ces avantages plutôt que de les acheter tous comme vous le pouviez dans le passé. Il y a beaucoup d’armes à feu décentes qui vous serviront bien dans les épreuves et ne sont pas trop difficiles à obtenir. La plupart d’entre eux se trouvent dans la Ménagerie, une activité publique de la saison d’opulence de l’année dernière.

Beloved est l’un des fusils de sniper actuellement préférés en PVP et vous pouvez le ramasser en utilisant une rune de jubilation combinée à une rune rouge. (Il y a un guide utile de la Ménagerie à Polygon.) Anonymous Autumn est une arme de poing, idéale pour les combats rapprochés, que vous pouvez cultiver en combinant une fierté et une rune verte. Trust est un canon à main qui est incroyablement rapide à viser et à faible recul que vous pouvez obtenir avec un combo Désir et rune violette. La confiance peut également être cultivée dans Gambit, aux côtés du fusil à impulsion stellaire Bygones, du grand canon à main cinétique Spare Rations et du très bon lance-roquettes Bad Omens.

Outre les droits de vantardise, ceux qui iront sans faille dans cette saison de Trials of Osiris recevront des ornements qui feront briller les ensembles d’armures qui reviennent. Capture d’écran: Bungie

Si vous ne possédez déjà aucune de ces armes et que vous n’avez pas envie de consacrer du temps à les cultiver, il existe de nombreuses autres armes à feu décentes que vous pouvez essayer tant que vous êtes intelligent. Vous souhaiterez donner la priorité à la manipulation et viser des statistiques telles que l’impact, car les coups précis sont le moyen le plus rapide de gagner une confrontation aux essais. Assurez-vous d’avoir au moins une arme à longue portée et une arme rapprochée équipées en tout temps.

Et recherchez les avantages qui vous en donneront le plus pour votre argent sans faire partie des «rouleaux de dieu». Les pistolets à charge explosive sont parfaits pour lancer vos adversaires. Les lance-roquettes qui ont l’avantage de la bombe à fragmentation feront presque toujours le travail, même si vous manquez la cible. Si vous avez une arme avec laquelle vous êtes le plus à l’aise, c’est probablement la voie à suivre. D’après mon expérience, un mauvais pistolet pour lequel vous avez une bonne idée peut souvent battre un pistolet de haut niveau avec lequel vous ne vous entraînez pas.

Enfin, n’oubliez pas de dépenser tous les jetons que vous gagnez pendant le premier week-end des essais avant qu’il ne se termine au début de la réinitialisation hebdomadaire de mardi. Bungie a confirmé que tous les jetons restants disparaîtront de votre inventaire à ce moment-là. Ensuite, vous pouvez revenir à la planche à dessin et proposer de meilleurs chargements et stratégies pour le week-end prochain.

