Ce que vous devez savoir sur l’exonération des intérêts sur les prêts étudiants

Vendredi, le président Trump a déclaré qu’il renoncerait aux intérêts sur les prêts étudiants fédéraux. Mais le mouvement n’est pas aussi excitant qu’il y paraît.

Vous devrez toujours effectuer leurs paiements habituels sur vos prêts étudiants fédéraux. La différence est que l’intégralité de votre paiement ira à votre principal, au lieu de l’habituel: principal plus intérêts quotidiens.

La seule façon de réaliser d’importantes économies sur vos prêts étudiants est de faire un gros paiement pendant que l’exonération des intérêts est en vigueur, suffisamment pour réduire considérablement votre capital. De cette façon, lorsque l’intérêt reprendra, vous aurez un solde inférieur sur lequel cet intérêt pourra croître.

Mais si vous vous inquiétez du tout pour vos finances en ce moment, vous ne pensez probablement pas à effectuer un paiement important sur le solde de votre prêt étudiant. Considérez donc la renonciation aux intérêts comme une méthode pour ralentir la croissance du solde de votre prêt pendant que vous maintenez le cap avec vos paiements réguliers.

Et si vous avez du mal à trouver le paiement minimum? L’exonération d’intérêts présente un avantage légèrement plus tangible pour vous. Comme l’écrit Ron Lieber dans le New York Times, les intérêts courent normalement sur les prêts fédéraux qui font l’objet d’une abstention, c’est-à-dire que les paiements ont été suspendus en raison de difficultés financières. Maintenant, la renonciation revient à mettre une pause de 100% sur vos prêts, à la fois vos paiements et la vitesse à laquelle votre solde augmentera en raison des intérêts.

Vous n’avez rien à faire pour que vos prêts éligibles soient exonérés d’intérêts, et vous verrez la modification de votre statut de prêt dans environ une semaine (le gel des intérêts étant rétroactif au vendredi).

Mais Lieber souligne certains prêts qui ne sont pas éligibles à la dérogation:

Prêts privés Prêts fédéraux pour études familiales Prêts Perkins détenus par votre école

Et il y a une autre grande inconnue: nous ne savons pas encore si cet intérêt annulé sera ajouté aux prêts une fois la période d’exonération terminée. Le ministère de l’Éducation devrait finaliser les plans et les rendre publics bientôt.

Si vous prévoyez avoir du mal à effectuer votre paiement de prêt étudiant minimum, contactez votre prêteur pour discuter de vos options. Si vous vous retrouvez sans emploi pendant une durée quelconque pendant l’épidémie de coronavirus, il est probable que vous puissiez suspendre le paiement de votre prêt étudiant jusqu’à ce que votre revenu se stabilise.

