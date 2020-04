Ce que vous faites, le groupe se remet ensemble pour le soulagement de COVID-19

Le terrain de pop rock fictif de That Thing You Do, le premier film de Tom Hanks en 1996, se rassemble au nom de COVID-19 relief. Tom Everett Scott, le batteur du groupe à l’écran, a posté sur Twitter que les Oneders (Wonders) reviendraient pour une nuit afin de recueillir des fonds pour l’organisme de bienfaisance MusiCares à la suite de la pandémie en cours et de la mort d’Adam Schlesinger, qui décédé en raison du coronavirus.

Schlesinger a travaillé sur la musique de That Thing You Do, ainsi que sur l’émission Crazy Ex-Girlfriend. Il a également dirigé le groupe Fountains of Wayne.

DÉTAILS!

Ce vendredi 17 avril, 19h00EST / 16h00PST, les One’ders se réunissent pour la toute première fois pour une soirée de surveillance communautaire de That Thing You Do! Nous aurons le groupe ENTIER ET @LivTyler + quelques autres invités surprise diffuseront en direct un commentaire pour lever des fonds pour @MusiCares !! pic.twitter.com/xqVqHeEHya

– Ethan Embry (@EmbryEthan) 13 avril 2020

Selon le tweet, le groupe animera une session de musique en direct sur sa chaîne YouTube le 17 avril à 19 h HNE / 16 h HNP.

Everette sera rejoint par ses camarades de groupe Steve Zahn, Ethan Emvry et Johnathon Schaech, ainsi que Liv Tyler et quelques invités spéciaux surprise. Les fans peuvent reconnaître le groupe du film de 1996, That Thing You Do !, où le groupe a joué en tant que groupe à l’écran pour le film.

“Nous ne sommes pas tous ensemble depuis plus de 20 ans, et nous voulions mettre cela ensemble pour honorer le cadeau d’Adam Schlesinger pour nous tous à travers sa musique”, a déclaré Embry dans un tweet lundi. «C’est pourquoi nous avons choisi @MusiCares pour attirer l’attention sur tout ce qu’ils font pour les musiciens qui travaillent dans des moments comme maintenant. Ce sera très amusant !! ”

Les fans pourront soumettre des questions à l’avance via les comptes de réseaux sociaux des camarades.

Tom Hanks et sa femme ont également été testés positifs pour COVID-19 lors du tournage d’un film en Australie. Heureusement, les deux ont récupéré et ont été libérés de l’hôpital après deux semaines.