Ce qu’il faut faire et ne pas faire pour rendre visite à des amis dans Animal Crossing: New Horizons

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

L’un des vrais plaisirs d’Animal Crossing: New Horizons est le sens de la connexion. Ce n’est pas seulement que la simulation de vie de Nintendo a atteint une ubiquité quasi universelle en quelques jours. C’est le fait que vous, avec jusqu’à sept autres joueurs, pouvez aller visiter l’île d’un ami. Là, vous pouvez faire ce que vous feriez sur votre île: pêcher, attraper des insectes, vous déguiser. Sauf que vous le faites ensemble. En ce moment, avec l’unité dans le monde réel une ressource éphémère, peu de choses pourraient être plus bienvenues

Mais comme les dîners d’État, les réceptions de mariage et les ascenseurs, il y a un code de conduite non écrit ici. Un mauvais mouvement peut facilement gâcher un bon moment. Dans l’intérêt de garder le cortisol de tout le monde bas dans ce jeu génial, mettez votre Emily Post et suivez les règles pour un tee-shirt.

Posez le téléphone.

Lorsque quelqu’un essaie de visiter votre île, assurez-vous que tout le monde, y compris tous les autres invités qui sont déjà arrivés, a son téléphone Nook caché. Sinon, un autre invité ne pourra pas se rendre sur votre île. Orville transmettra à votre visiteur programmé ce vague message: «Wuh-oh! On dirait que nous subissons des interférences… Attendez, »et refusez de leur réserver un avion. Attendez simplement que vous soyez tous ensemble pour sortir vos téléphones. Cela ressemble plus à la vraie vie, de toute façon.

N’entrez pas dans les bâtiments en même temps.

Entrer ou sortir d’un bâtiment en même temps que l’un de vos camarades peut entraîner des retards et d’autres problèmes de connectivité. Pendant que vous y êtes, n’essayez pas non plus de magasiner chez les mêmes fournisseurs en même temps. Un seul joueur peut parler à un commerçant donné à la fois. Cela peut provoquer des conflits si, par exemple, un joueur veut acheter un smoking entier mais, avant de se mettre à acheter les pantalons, un autre joueur a entamé un dialogue avec Mabel. Bref, attendez votre tour.

Ne soyez pas un tyran.

Le forfait escapade de Tom Nook n’a pas de force de sécurité. Il n’y a pas de lois. La chose la plus proche d’un videur dans ce jeu est ce dodo antisocial avec des lunettes de soleil qui tire du faux jargon militaire. En d’autres termes, il n’y a pas de moyen facile de renvoyer quelqu’un d’une île sans lancer tous vos invités en mettant fin à la session.

Signaler quelqu’un – ce que vous pouvez faire en appuyant sur le bouton moins et en sélectionnant «Signaler» – ne le supprimera pas immédiatement. Supprimer quelqu’un de votre liste d’amis l’empêchera de revenir, mais cela ne le mettra pas à la porte de la session en cours. Lorsque vous êtes un invité, n’abusez pas de cet immense privilège.

Voici un exemple pour lequel j’admets une culpabilité totale: lorsque j’ai commencé à jouer, j’ai visité l’île d’un ami. Elle était plus loin que moi – avait une échelle, un poteau de saut, une hache améliorée, tout ce jazz. J’avais toujours des outils fragiles et je voulais vraiment une pelle améliorée. Naturellement, elle a dit non, car je n’avais rien d’utile à échanger. J’ai donc commencé à piétiner toutes ses fleurs. Bientôt, elle m’a donné une douce pelle, à une condition: je quitte son île, stat. Tu ne devrais pas faire ce que j’ai fait! C’est méchant!

Il existe d’autres façons de faire pression sur les gens pour des métiers déséquilibrés, tant que vous êtes sur leur meilleure liste d’amis. Vous pouvez planter des arbres partout. Vous pouvez creuser un tas de trous devant leur maison. Vous pouvez même utiliser le site noir du MI-6 et commencer à abattre les arbres. Ces tactiques sont toutes méchantes aussi! Ne les faites pas!

Planifier à l’avance.

Lorsque vous êtes sur l’île de quelqu’un d’autre, vous ne pouvez pas accéder à votre stockage. Si vous souhaitez offrir ou échanger quelque chose – par exemple, une toute nouvelle pelle, des vêtements supplémentaires ou des fruits indigènes de votre île – à votre hôte, assurez-vous de les apporter avec vous avant de partir. Sinon, vous devrez soit le construire à partir de zéro, soit retourner sur votre île. Les deux mouvements sont une perte de temps totale.

De même, vous ne pouvez pas décorer pendant que quelqu’un visite. Si vous avez hâte de montrer votre lit ou mini-réfrigérateur Throwback Race-Car, exposez-le avant l’arrivée des invités.

Demandez avant de prendre.

En vous promenant sur l’île de quelqu’un, vous verrez probablement une tonne de choses que vous voulez. Il y a des fossiles et des insectes coûteux. Chaque plage regorge de coquillages que vous pouvez vendre pour des cloches. Prendre n’importe quoi sans autorisation est mal vu. Mais le péché le plus grave est de voler des fruits qui ne sont pas originaires de l’île hôte. Par exemple, une île hôte peut avoir beaucoup de poires (brebis) et un seul pêcher, qu’elles ont certainement obtenues ailleurs. Vous voudrez peut-être ces pêches; Je comprends l’impulsion. Démissionner.

Voler les pêches prive votre hôte d’un flux de trésorerie. Chaque morceau de fruit indigène se vend à 100 cloches. Les fruits non indigènes, cependant, valent 500 cloches par pop. Votre hôte pourrait également enregistrer ces pêches pour créer un bosquet. La plantation de trois pêches engendre trois pêchers (et neuf pêches). La plantation de ces neuf pêches crée 27 arbres. Vous pouvez voir comment les signes du dollar s’additionnent. Étant donné qu’il faut trois jours pour que les fruits repoussent sur les arbres, voler ces trois pêches signifie que vous retardez les plans de votre hôte d’au moins trois jours.

Peut-être que votre hôte est prêt à partager. Qui sait! Le point est le suivant: demandez d’abord.

Regardez votre wi-fi.

Lorsque quelqu’un quitte une île sans passer par les canaux officiels, c’est-à-dire uniquement l’aéroport, vous recevez une alerte indiquant que «quelqu’un est parti tranquillement». Peut-être que le Wi-Fi a été coupé ou que le commutateur a été déconnecté d’Internet en raison d’une pression capricieuse sur le bouton d’alimentation. Quoi qu’il en soit, le jeu se rechargera ensuite. Tous les joueurs ayant une connexion stable resteront sur l’île de l’hôte, mais tout progrès réalisé au cours de cette session sera annulé. Les trous creusés seront remplis. Les achats seront remboursés. Les arbres coupés repousseront.

Certes, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire sur le service Internet capricieux. À tout le moins, éloignez les chats, les bébés et autres imprévisibles du routeur. Il est également utile de se rappeler de ne pas suspendre le jeu à l’aide du bouton Accueil.

Et pour l’amour de K. K. Slider, arrêtez de marcher sur les fleurs.

