Ce sac à dos de 30 $ est si bon qu’il fera ressembler tous les autres sacs à dos à des sacs ennuyeux

J’ai toujours eu un sac à dos.

Ils ont varié en qualité, mais jamais dans leur objectif. Le sac à dos, dans sa forme éternelle, est un moyen facile de trimballer des trucs. Et, dans un monde parfait, vous ne ressemblerez pas à un enfant pour en porter un.

Ce sac à dos est peut-être encore le meilleur.

30 $

D’Amazon

133 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

C’est pourquoi je suis fier de recommander le sac à dos de voyage MateIn à l’achat: c’est un sac à dos très abordable, un produit de qualité qui a l’air parfait et qui s’adapte parfaitement aux trajets domicile-travail ou pour un week-end.

Il a également l’air plutôt cool: j’ai le mien en gris, qui est d’une texture satisfaisante. Et, par rapport aux sacs à dos en toile ostensiblement hipper (et plus chers), le sac à dos pour ordinateur portable MateIn coupe un produit charmamment anguleux, qui rappelle un Cybertruck mince. En gris, il ressemble à une pièce de déclaration qui va avec n’importe quelle tenue.

C’est trop? Sûr. Mais j’ai eu trois collègues me complimenter sur mon sac à dos, ce qui est un exploit assez impressionnant pour moins de 30 $ – j’ai dépensé beaucoup plus d’argent pour avoir l’air bien pire.

Mais, d’accord: parlons de l’aspect pratique. En plus d’être livré avec un port de charge USB compatible (et un cordon!), La résistance à l’eau du sac à dos est bien plus pratique que vous ne le pensez. Les jours de pluie deviennent moins dangereux pour votre précieuse cargaison, bien sûr, mais les taches à base de liquide deviennent également moins problématiques.

Graphique: Ana Luisa Suarez

Une autre caractéristique clé de ce sac à dos est sa facilité d’utilisation pour les voyages. Les compartiments faciles en font vraiment un bagage défini. Tout autre sac à dos ressemble plus à un sac à la mode en comparaison.

De même, cette segmentation du sac à dos rend votre sac à la fois robuste et étonnamment spacieux. Avec plusieurs poches, sa répartition ergonomique du poids signifie que transporter des sacs de n’importe quelle taille est moins une corvée – ce que j’apprécie le plus lors de mes déplacements matinaux surpeuplés.

Une caractéristique qu’ils mentionnent fortement, que j’ignore ici, est que ce sac à dos est apparemment plus sûr contre les pickpockets. À quoi je dis: euh, quel que soit le mec. Sûr. Bien que je ne puisse pas garantir exactement la véracité de ces affirmations, je n’ai pas encore été volé à la tire avec ce sac, nous leur accorderons donc un crédit partiel.

Leur mauvaise commercialisation est votre avantage: il s’agit simplement d’un excellent sac à dos à un prix avantageux. Alors, allez-y et obtenez un nouveau sac à dos lisse, ergonomique et élégant pour moins de 30 $. Il est durable, élégant, ergonomique et étonnamment spacieux.

Et, si vous ne recevez pas de vol à la tire, tant mieux.

.