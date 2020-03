Ce sera la restructuration de Ghost Recon: Breakpoint

Ghost Recon: Breakpoint Il s’est avéré être un désastre lors de son lancement, mais Ubisoft Il a promis qu’ils corrigeraient la plupart de leurs problèmes avec plusieurs mises à jour importantes, et la première est juste au coin de la rue. À partir du 24 mars, le mode «Immersion» arrivera dans le jeu dans le cadre de l’initiative «Expérience fantôme».

Autrement dit, le mode Immersion éliminera de nombreux systèmes de jeu et mécaniques que les joueurs de Point d’arrêt ils détestaient. Pour commencer, vos armes et équipements n’auront plus de score attaché, vous n’aurez donc pas à vous soucier de piller constamment tout ce que vous voyez autour de vous.

En plus de cela, vous pouvez ajuster divers paramètres de difficulté pour une expérience de jeu beaucoup plus personnalisée, telle que la modification de votre endurance et de la régénération de la vie pour faciliter ou compliquer les choses. Certains de ces changements ont été demandés par les joueurs depuis le premier jour, donc c’est sans aucun doute un pas dans la bonne direction.

À l’origine Ubisoft J’avais décidé de retarder ce nouveau mode, mais apparemment, ils ont réussi à le terminer plus rapidement que prévu et nous pouvons profiter de toutes les nouvelles en quelques semaines.

Source: Ubisoft

.