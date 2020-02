Ce sera le mode histoire dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Plus d’informations sur Captain Tsubasa: Rise of New Champions a été publiée. À cette occasion, Bandai Namco a dévoilé le mode histoire de ce jeu. Cela aura le nom de “Episode Tuaba”, et dans celui-ci, nous assumons le rôle de Nankatsu High School, ou Niupi, avec pour objectif de remporter le championnat national.

Le mode a également une action dramatique basée sur des scènes célèbres. Vous pouvez regarder certaines cinématiques de haute qualité en remplissant certaines conditions pendant les matchs, quelque chose qui peut être facile si vous êtes un grand fan de l’anime et du manga Captain Tsubasa, ou des Super Champions.

De la même forme, le mode histoire change en fonction de ce qui se passe pendant les matchs. Cela inclut les événements qui ne se sont pas produits dans l’œuvre d’origine. Par exemple, si un match entraîne des pénalités, cela se reflétera dans l’histoire. Enfin, Bandai Namco a publié une nouvelle bande-annonce axée sur les différents personnages et leurs équipes.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrivera sur PS4, Switch et PC en 2020, il n’y a toujours pas de date de sortie spécifique. Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre jeu pratique ici. De même, à l’origine, ce jeu n’allait être localisé que pour l’Amérique latine.

Via: Siliconera

.