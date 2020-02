Ce sera le premier jeu de combat cross-play sur PS4, PC, Xbox One et Switch

Le jeu croisé est quelque chose pour lequel la communauté continue de crier et c’est pourquoi il est bon de voir que de plus en plus d’entreprises sont ouvertes pour le mettre en œuvre. En fait, c’est grâce à cela qu’aujourd’hui nous pouvons parler du premier jeu de combat à avoir un cross-play entre les 4 principales plateformes de jeu.

Nous parlons de Power Rangers: Battle for the Grid, jeu de combat qui a reçu aujourd’hui sa mise à jour 2.0. Avec elle, la PlayStation 4 a rejoint le jeu croisé avec PC, Xbox One et Nintendo Switch, devenant ainsi le premier titre du genre à offrir cette option à sa communauté. Comme vous pouvez l’imaginer à partir de la dernière phrase, le jeu croisé n’a rien de nouveau dans cet épisode, car il était déjà disponible entre Xbox One, Switch et PC.

Bien que des jeux comme Street Fighter V, Killer Instinct et Mortal Kombat 11 aient déjà présenté l’option cross-play, ils ne l’ont fait qu’entre 2 plateformes. Donc, ce que Battle for the Grid a fait est historique pour la communauté et nous espérons que d’autres sociétés décideront de l’imiter pour leurs futures versions.

Il est important de noter que ce n’est pas la seule nouveauté que la mise à jour 2.0 a apportée à Power Rangers: Battle for the Grid. En fait, il a mis en œuvre plusieurs options qui ont élargi ses fonctionnalités en ligne, ce qui sera très important s’il veut vraiment devenir un esport.

Qu’avez-vous pensé? Pensez-vous que le jeu croisé est une raison de se tourner pour regarder Battle for the Grid? Dites-le nous dans les commentaires.

Power Rangers: Battle for the Grid est disponible depuis l’année dernière sur PC, PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

Source

.