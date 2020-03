Ce sera le prochain grand événement d’Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons a fait ses débuts avec un grand succès et est actuellement l’un des titres les plus populaires pour Switch. Comme Nintendo l’a promis, le jeu recevra des mises à jour constantes via des mises à jour gratuites.

Ainsi, le jeu commencera à recevoir des événements saisonniers et spéciaux plus tôt que vous ne le pensez. Nintendo a profité du Direct d’aujourd’hui pour révéler plusieurs des nouvelles à venir prochainement sur Animal Crossing: New Horizons.

Cela comprendra la prochaine mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons.

La première mise à jour majeure du contenu sera prête en avril. Selon les détails, avec la mise à jour gratuite, les célébrations du Jour de la Terre commenceront. Bien que les détails de l’événement soient inconnus, il y aura sans aucun doute de nombreuses surprises.

D’autre part, il a été confirmé que le premier événement saisonnier d’Animal Crossing: New Horizons sera le jour du lapin, qui fera partie des célébrations de Pâques. Cela aura lieu du 1er au 12 avril.

Les joueurs pourront trouver divers œufs cachés dans toute leur île. Ils recevront également une visite du lapin Zipper, qui les aidera à fabriquer des articles saisonniers spéciaux. La mise à jour sera disponible le 1er avril.

Veuillez noter que, tandis que la présentation Nintendo Direct Mini mentionne une “mise à jour Ver.1.1.0” pour Animal Crossing: New Horizons, vous devrez vous connecter à Internet et télécharger les dernières données de mise à jour le 4/1 pour profiter de l’événement Bunny Day. .

Ces derniers jours, Aya Kyogoku et Hisashi Nogami, respectivement réalisateur et producteur du jeu, ont révélé que la pandémie de coronavirus a affecté le développement d’Animal Crossing: New Horizons. Heureusement, cela n’empêchera pas la sortie de la mise à jour annoncée.

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Nous vous recommandons de visiter ce lien et de lire notre critique pour en savoir plus.

.