Ce sera notre casting idéal pour la série The Last of Us sur HBO

L’annonce de la série The Last of Us sur HBO n’a laissé personne indifférent. Il est l’un des jeux vidéo les plus acclamés de tous les temps, l’attente pour la première de sa deuxième partie est maximale et, par conséquent, l’adaptation par le créateur de Tchernobyl – avecNeil Druckmannimpliqué dans le projet- est devenu l’une des séries les plus attendues du moment.

Il y a encore beaucoup de choses à voir la série en action; Ils ont déjà confirmé que leur tournage commencera après avoir terminé le développement de The Last of Us: Part 2, mais nous avons déjà reçu quelques détails qui ont ravi les fans de la franchise, puisque la bande originale a le sceau de Gustavo Santaolalla. Prochaine etape? Connaître les noms des acteurs et actrices qui joueront les personnages. Nous avons donc décidé de leur mettre un visage et de parier surle casting que nous aimerions voirQu’aimeriez-vous?

Nikolaj Coster comme JoelHugh Jackman, Jeffrey Dean Morgan, Oscar Isaac … Joel a de nombreux candidats pour le jouer, mais nous nous retrouvons avec Nikolaj Coster. Nous avons passé de nombreuses années à regarder l’acteur danois (Black Hawk Down, Kingdom of Heaven, Oblivion …), notamment ces derniers temps, grâce à son rôle dans Game of Thrones, une série dans laquelle il incarne Jaime Lannister.

Kaitlyn Dever comme EllieDe nombreux fans ont demandé à HBO de faire représenter Ellie par Ellen Page, que nous avons déjà associée à Sony à plusieurs reprises. Ce serait une option fantastique, sans aucun doute, bien que nous ayons opté pour Kaitlyn Dever. Ses œuvres dans The Mentalist, Modern Family ou Beatiful Boy sont sa meilleure lettre de motivation. Qu’en penses-tu?

Wynona Ryder en tant que TessRésumer l’expérience de Wynona Ryder en un seul paragraphe est pratiquement impossible, mais nous pensons qu’il serait idéal de se mettre à la place de Tess. Nous avons vu l’actrice américaine dans des films comme Alien: Resurrection, Star Trek (2009), Celebrity, Beetlejuice … Sans parler de son travail fantastique dans des séries aussi importantes que Friends et Stranger Things, entre autres.

Jerome Flynn comme BillLes paris des utilisateurs face à l’élu pour jouer à Bill nous laissent avec deux noms: Jerome Flynn et Brett Gelman. Les deux seront de bonnes options, bien que nous ayons opté pour la première. Nous avons adoré son travail sur des séries comme Game of Thrones et Black Mirror, et a également une ressemblance plus que raisonnable avec le personnage de la pièce Naughty Dog.

Tessa Thompson comme MarleneNous avons eu du mal à choisir entre Tessa Thompson et Emmy Raver-Lampman, mais finalement nous avons choisi l’actrice qui joue Valkyrie dans Avengers: Fin de partie. Son disque n’a rien à envier à celui des autres sélectionnés pour notre casting idéal: Anatoma de Gray, Westworld, Veronica Mars … Et vous, pouvez-vous penser à une option plus intéressante?

Amandla Stenberg comme RileyRiley a été confirmée en tant que personnage de la série, nous sommes conscients qu’elle pourrait avoir un rôle transcendantal dans l’histoire et c’est pourquoi il nous a été très difficile de trouver l’actrice idéale. Enfin, nous avons opté pour Amandla Stenberg. La Californienne a montré son talent à Colombiana et Los Juegos del Hambre, la bande avec laquelle elle a remporté un Teen Choice Award.

Radha Mitchell comme MaraL’actrice australienne a développé plusieurs rôles qui s’intègrent parfaitement dans le rôle de Mara. Son rôle dans le film Silent Hill (Rose da Silva) était extraordinaire, sans parler de son travail sur The Crazies, The Darkness, Neighbs, Pitch Black … De plus, c’est probablement l’une des options qui correspond le mieux aux traits. caractères du personnage.

