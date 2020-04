ce serait sa conception inspirée par le DualSense

La Playstation 5Malgré le secret que Sony a maintenu, il est revenu au premier plan grâce à la présentation inattendue de son nouveau contrôleur, le DualSense. Au-delà des nouveautés qu’il possède à l’intérieur, la plus grande surprise est peut-être sa conception; Nous assistons au plus grand bond de l’histoire des contrôles PlayStation. Comme si cela ne suffisait pas, son apparence pourrait anticiper à quoi ressemblera la console.

Sony conserve généralement certains éléments de conception entre les consoles et leurs commandes respectivesEt sûrement avec la PlayStation 5, ce ne sera pas l’exception. Giuseppe Spinelli, un artiste italien qui a gagné en popularité grâce à ses récents concepts d’appareils, a passé du temps à imaginer une PS5 inspirée du DualSense. Le concepteur a créé deux rendus de la console: blanc et noir, les mêmes couleurs du contrôle.

Un point à garder à l’esprit est que Sony n’a jamais sorti une console avec une couleur différente de celle du contrôleur. La PS1 était grise, son contrôle identique. Le reste des générations a été dominé par le noir. Serait-ce que pour la première fois, nous verrons une PlayStation en lancement blanc? Si l’entreprise maintient la même stratégie que par le passé, ne doutons pas qu’elle le sera. Il vaudra mieux attendre l’annonce officielle.

Il sera intéressant de savoir si Sony suivra le chemin de Microsoft et optera pour un design inhabituel pour les consoles de bureau. Et est-ce que le potentiel technique de les nouveaux composants nécessitent une ventilation efficace pour éviter les problèmes de surchauffe et leur baisse de performance qui en résulte. Dans le cas de la Xbox Series X, son châssis devait adopter une forme de tour pour permettre la circulation de l’air; Personne ne devrait être surpris si la PS5 suit le même chemin.

À l’heure actuelle, la date à laquelle Sony se vantera du design de sa console est inconnue, mais nous sommes sûrs que arrivera bientôt. L’annonce du DualSense a été la dernière étape de l’entreprise pour montrer clairement qu’ils restent pleinement engagés dans leur prochaine bataille. Se pourrait-il qu’ils le présentent de manière inattendue, tout comme le contrôleur? Placez vos paris.

