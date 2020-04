Ce soir, We Riot a déjà une date de révolution sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant Pixel Pushers Union 512 ouvre la voie à votre bagarreur massif style rétro, Ce soir, nous émeute, arrivent très bientôt sur la console hybride, à tel point que jusqu’à ce que l’eShop ait déjà fixé une date, mardi prochain le 5 mai -en un peu plus d’une semaine- est le jour choisi, près d’un an après la première annonce officielle du jeu pour Nintendo Switch. Sentez-vous la limite sous un système oppressif? Pensez-vous que vous ne vivez que pour travailler alors que d’autres personnes prennent indûment de l’argent qui ne leur appartient pas sous diverses corruptions? Alors peut-être qu’il est temps de commencer une révolution sociale … au moins dans ce jeu de style pixelart où nous pouvons faire partie d’une foule prête à tout pour changer le présent et l’avenir, en luttant contre ceux qui s’opposent à ce changement. Ensuite, nous avons une grande bande-annonce de présentation où vous pouvez voir ce titre en mouvement:

Dans un monde où l’élite riche contrôle les médias, les élections et la vie des travailleurs, nous sommes confrontés à deux options: l’accepter ou lutter pour quelque chose de mieux. Ce soir, We Riot n’a pas un seul héros. Au lieu de cela, vous jouez comme un mouvement de personnes dont le bien-être détermine le succès de votre révolution. Caractéristiques principales:

Jeu coopératif

20 armes à débloquer, beaucoup d’équipement à trouver et des extras qui fonctionnent comme des avantages cumulatifs

Un chien avec des compétences linguistiques

Références à des choses que nous aimons tous (et détestons)

Mode sans fin, jusqu’où peut aller votre révolution anti-système populaire?

Kaiju

Une déchiqueteuse à bois, pourquoi pas?

Musique de synthétiseur

Découvrez la catharsis unique qui ne vient que de battre un milliardaire corrompu

