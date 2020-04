Ce sont des sorties de jeux vidéo en avril, le mois de Final Fantasy VII et Resident Evil 3

Quatre semaines de grands jeux vidéo nous attendent; quel est ton préféré?

Après un mois de mars fantastique plein de grands jeux et de bonnes nouvelles, nous avons lancé un nouveau mois avec la même illusion, car en avril 2020, des titres tant attendus tels que Final Fantasy VII Remake ou le spectaculaire Resident Evil 3 de Capcom sont mis en vente, en plus de de nombreuses autres versions dont nous parlons dans cette vidéo spéciale Communiqués du mois.

En plus de ces remakes, les fans ont à leur disposition d’autres propositions des plus variées, comme le jeu vidéo de stratégie Gears Tactics basé sur l’univers de Gears of War, ou la prometteuse Sakura Wars de Sega, qui ramène une saga JRPG mythique avec des textes en espagnol. Si vous aimez ce rôle, vous avez sûrement également en vue le remake du légendaire Trials of Mana, l’un des grands classiques de Super Nintendo.

En attendant sa sortie, vous pouvez consulter, entre autres, l’analyse de Resident Evil 3. Vous voulez savoir quels autres jeux sortiront en avril 2020? Ci-dessous, nous vous laissons une liste qui comprend certaines des versions les plus remarquables.

Resident Evil 3 (PC, PS4, XOne) – 3 avril

Disaster Report 4: Summer Memories (PC, PS4, Switch) – 7 avril

Remake de Final Fantasy VII (PS4) – 10 avril

Dead by Daylight (iOS, Android) – 16 avril

Hellpoint (PC, PS4, Switch, XOne) – 16 avril

MotoGP 20 (PS4, XOne, PC et Switch) – 23 avril

Cloudpunk (PC) – 23 avril

Predator: Hunting Grounds (PC, PS4) – 24 avril

Livrez-nous la lune (PS4, XOne) – 24 avril

Trials of Mana (Switch, PS4, PC) – 24 avril

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto (Switch) – 24 avril

Daymare: 1998 (PS4, XOne) – 28 avril

Gears Tactics (PC, XOne) – 28 avril

Moving Out (Switch, PC, PS4, XOne) – 28 avril

Sakura Wars (PS4) – 28 avril

SnowRunner (PC, XOne, PS4) – 28 avril

