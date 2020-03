Ce sont les 7 raisons pour lesquelles vous devriez acheter Zombie Army Trilogy

Rebellion présente une nouvelle bande-annonce pour Trilogie de l’armée des zombies, l’une entièrement concentrée sur les sept grandes raisons pour lesquelles chaque fan et action de zombies devrait mettre la main sur le jeu sur Nintendo Switch. Sans beaucoup plus à dire, on vous laisse avec la vidéo, celle qui promet beaucoup d’action et d’adrénaline.

Trilogie de l’armée des zombies sortira sur Nintendo Switch le 31 mars. La version que nous verrons pour Nintendo Switch aura des modes portable et de bureau, ainsi que multijoueur pour un maximum de quatre joueurs. Bien sûr, vous devrez être abonné au service en ligne Nintendo pour profiter de ses fonctionnalités en ligne.

Si vous voulez une option plus “maison”, vous pouvez choisir de profiter avec votre coopérative locale et de vivre une meilleure expérience grâce à la compatibilité avec le Pro Controller ou de tirer grâce au capteur de mouvement de la console.

