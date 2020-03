Ce sont les candidats pour entrer au World Video Game Hall of Fame 2020

Depuis 2015, le Strong National Museum of Play, un musée dédié à la préservation des jeux vidéo, a ouvert ses portes. Récemment, Annonce des candidats au Temple de la renommée du jeu vidéo mondial 2020. Dans cette liste, nous pouvons trouver des titres comme Minecraft, Guitar Hero, Frogger, Super Smash Bros.Melee, Uncharted 2 et plus.

Pour faire partie de ce musée, vous devez répondre à quatre exigences:

–Iconicité: être largement reconnu et mémorisé

–Longévité: C’est plus qu’une mode passagère et a connu une popularité au fil du temps

–Portée géographique: répond aux critères ci-dessus au-delà des frontières internationales

–Influence: A eu une influence significative sur la conception et le développement d’autres jeux, d’autres formes de divertissement, ou de la culture populaire et de la société en général.

Le vote sur le titre est désormais ouvert au public et se termine le 2 avril. Donc, si vous voulez regarder l’un des jeux suivants préservé pour la postérité, il est temps d’exercer votre droit de vote. N’oubliez pas que vous êtes limité à un vote par jour. Sur les 12 titres sélectionnés, seuls six pourront entrer au Temple de la renommée du jeu vidéo mondial. Trois seront choisis par des fans et les trois autres par des membres du Comité consultatif international de sélection.

Sans plus tarder, voici les candidats pour la promotion 2020 du Strong National Museum of Play:

-Bejeweled

-Centipède

-Grenouille

-GoldenEye 007

-Guitar Hero

-King’s Quest

-Minecraft

-NBA Jam

-Nokia Snake

-Super Smash Bros.Melee

-Uncharted 2: parmi les voleurs

-Où dans le monde est Carmen Sandiego?

Via: Le Strong National Museum of Play

.