Ce sont les jeux à télécharger gratuitement sur PC, Xbox One et PS4 pour les abonnés en mars

Un assortiment complet de jeux vidéo offerts ce mois-ci par Twitch Prime, Stadia Pro, PS Plus ou Xbox Live Gold.

Nous sommes déjà en mars, un nouveau mois avec lequel les plateformes d’abonnement renouvellent leurs incitations à la recherche de fidélité à leurs utilisateurs, ou gagnent de nouveaux clients, qui permettent aux joueurs PC, Stadia, PS4 et Xbox One de profiter d’un grand Offre de jeux vidéo gratuits. Un catalogue assez varié sur Twitch Prime, Stadia Pro, PlayStation Plus et Xbox Live Gold que nous vous présentons ci-dessous.

PS PlusUn grand remake et une aventure de plus avec Sonic

Ombre du colosse

Si vous demandez les meilleurs jeux PS2, peut-être plus d’un vous diront le nom de Shadow of the Colossus, le travail mémorable de Team Ico qui a été ramené à la vie, complètement mis à jour à la nouvelle époque, par Blue Point Games en 2018. Les utilisateurs ont désormais une excellente option pour connaître ce travail impérissable.

Forces sonores

Ça ne peut pas arriver à un meilleur moment. Avec le film du hérisson bleu qui triomphe dans les cinémas, peu de gens aimeraient jouer une livraison Sonic, une raison pour laquelle de PS Plus ils ont choisi de donner à leurs abonnés avec Sonic Forces, un titre avec beaucoup de griffes et qui ne manque pas la vitesse que nous apprécions dans votre analyse.

Holfraine

Nous fermons PlayStation Plus avec Holfraine, un développement national qui, en outre, sera lancé à partir du service. La création de l’équipe de Murcie Fluxart Studios est un jeu de tir futuriste qui garantit aux utilisateurs des jeux 3v3 capables d’agglutiner différents modes de jeu et qui peuvent être réglés en moins de 10 minutes.

Xbox Live GoldBatman et Castlevania comme plats principaux

Batman: l’ennemi intérieur

Peut-être que lorsque nous pensons au croisé de la cape et des jeux vidéo, la série Batman: Arkham vient à l’esprit, qui pointe vers un redémarrage en douceur selon les dernières informations, mais le personnage a également été le protagoniste d’une aventure narrative magistrale de Telltale , y compris l’ennemi intérieur.

Shantae: Héros demi-génie

Nous continuons avec une plate-forme 2D colorée qui nous ramène à une franchise avec près de deux décennies de vie. Shantae: Half-Genie Hero nous a captivés à l’époque dans une aventure où les boss finaux ne manquaient pas, des dialogues pleins d’humour et dans lesquels la fin de l’histoire n’était que le début du fun.

Castlevania: Lords of Shadow 2

Un autre développement espagnol, et rien de moins que l’une des séries les plus emblématiques de l’industrie du jeu vidéo. L’équipe nationale MercurySteam a enthousiasmé il y a de nombreuses années la saga Lords of Shadow à partir de laquelle les abonnés Xbox Live Gold peuvent désormais profiter de leur deuxième livraison numérique.

Générations sonores

Si dans PS Plus, ils proposent Sonic Force, à partir de Xbox Live Gold, ils partent avec une autre livraison avec la mascotte de SEGA, Sonic Generations. Il s’agit d’un jeu vidéo sorti en 2011 qui a été réalisé en faveur du public avec une proposition qui a su allier les techniques classiques et modernes de l’époque.

Stadia Pro

Grande vitesse et une saga indépendante en pleine croissance

Grille

Nous avons commencé l’examen de Stadia Pro en appuyant sur l’accélérateur avec un jeu vidéo qui présentait non moins que Fernando Alonso en tant que consultant. GRID est une nouvelle pierre de touche permettant aux utilisateurs de voir comment on se sent à jouer un titre avec des carrières passionnantes et agressives dans le service de jeu en streaming de Google.

SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest

Addictif, ingénieux et vraiment amusant, car nous apprécions dans 3DJuegos la deuxième proposition disponible dans Stadia Pro, SteamWorld Dig 2, qui arrive prête à engager les utilisateurs avec ses plateformes et puzzles. Image & Form est également SteamWorld Quest, un jeu complètement différent qui se concentre sur le rôle et la fantaisie.

Twitch PrimeFrénétisme et variété

Furi

Twitch Prime est toujours une option très intéressante pour obtenir de superbes récompenses sur les meilleurs jeux du marché sur PC, mais aussi pour vous offrir de grands lancements indépendants comme Furi, une aventure d’action de tir dramatique et de gestion d’épée qui mène le bouton de service, Amazon’s, pour lequel vous pouvez obtenir jusqu’à quatre titres supplémentaires:

Bomber Crew

Mugsters

Epistory – Typing Chronicles

Chuchotements d’une machine

