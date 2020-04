Ce sont les jeux Final Fantasy et Resident Evil les plus vendus aux États-Unis.

Par Sebastian Quiroz

27/04/2020 11:04

Il y a quelques jours, le Groupe NPD, une association américaine dédiée à l’enregistrement des ventes de jeux vidéo, révélé quels ont été les jeux les plus vendus de la série Resident Evil et Final Fantasy.

Cette liste prend en compte les ventes physiques et numériques entre 1995 et 2020. Cependant, il ne fournit pas de chiffres spécifiques et ne tient compte que des États-Unis. Ensuite, les 10 premières places de la série respective.

Final Fantasy:

-Final Fantasy XV

-Final Fantasy VII

-Final Fantasy XIII

-Final Fantasy X

-Final Fantasy VIII

-Final Fantasy XII

-Final Fantasy X-2

-Final Fantasy IX

-Final Fantasy X / X-2 Remaster HD

-Final Fantasy XI

Titres #FinalFantasy les plus vendus (ventes à vie aux États-Unis) pic.twitter.com/TqxnI1zAV9 – NPD Games (@npdgames) 8 avril 2020

Resident Evil:

-Resident Evil 5

-Resident Evil 4

-Resident Evil 2

-Resident Evil 7

-Resident Evil 6

-Resident Evil 2 (2019)

-Résident maléfique

-Resident Evil 3: Nemesis

-Resident Evil: Opération Raccoon City

-Resident Evil: Director’s Cut

Titres #ResidentEvil les plus vendus (ventes à vie aux États-Unis) pic.twitter.com/gWW4tSNPrY – NPD Games (@npdgames) 8 avril 2020

Dans cette liste on peut remarquer quelques grands absents, principalement Final Fantasy XIV. De même, la quasi-totalité de la série Resident Evil est présente. Sur des sujets connexes, le remake de Resident Evil 3 a déjà dépassé les deux millions d’unités vendues. De même, Final Fantasy VII Remake a déjà vendu plus de trois millions d’unités.

Via: NPD Group

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.

