Ce sont les jeux physiques les plus vendus de janvier 2020

Les chiffres de Groupe NPD sur les ventes de jeux vidéo en janvier sont déjà là, et montrez-nous quels ont été les titres les plus réussis le mois dernier États Unis. Comme prévu, les 10 premiers matchs de Nintendo Switch Il est principalement composé d’exclusivité, cependant, le top 20 de toutes les plateformes nous offre beaucoup plus de variété.

Top 10 des Nintendo Switch:

Super Smash Bros.Ultimate

Mario Kart 8

Ring Fit Adventure

Épée Pokémon

Luigi’s Mansion 3

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Bouclier Pokémon

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe

Super Mario Party

Just Dance 2020

Comme nous pouvons le voir, Smash continue de se consolider comme l’un des jeux les plus vendus sur la plate-forme. Le mois dernier, son créateur, Masahiro Sakurai, Il a révélé que le titre populaire des combats avait déjà atteint 15,7 millions d’exemplaires vendus dans le monde, un chiffre qui continuera sans aucun doute à augmenter avec le temps.

Top 20 toutes les plateformes:

Dragon Ball Z: Kakarot

Call of Duty: Modern Warfare

Madden NFL 20

Jedi Star Wars: Fallen Order

Grand Theft Auto V

NBA 2K20

Super Smash Bros.Ultimate

Mario Kart 8

Ring Fit Adventure

Red Dead Redemption II

Minecraft

Épée Pokémon

Luigi’s Mansion 3

Star Wars: Battlefront II

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Besoin de vitesse: chaleur

FIFA 20

Just Dance 2020

Mortal Kombat 11

Bouclier Pokémon

Via: GoNintendo

