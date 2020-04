Ce sont les jeux qui seront disponibles sur PS + en mai 2020

Par Sebastian Quiroz

29/04/2020 10h49

Hier, nous avons dévoilé les jeux qui seront disponibles sur Xbox Games With Gold en mai. C’est maintenant au tour de Sony. Tous les utilisateurs de PlayStation Plus vous pouvez télécharger deux expériences de simulation qui n’offrent pas de perspective sur la ville et la campagne du mois prochain.

À partir du Le 5 mai et jusqu’au 1er juin 2020, tous les utilisateurs de PS + pourront télécharger gratuitement Cities: Skylines et Farming Simulator 19.. Pour rappel, vous avez jusqu’au lundi 4 mai pour obtenir gratuitement Uncharted 4: A Thief’s End et DIRT Rally 2.0.

Dans Cities: Skylines, le célèbre simulateur de construction urbaine de Paradox Interactive, vous devrez créer la métropole de vos rêves. Vous devez considérer que l’écosystème de votre ville ne s’effondre pasEt pour cela, vous devez utiliser toutes vos stratégies pour construire tout ce dont votre population a besoin et veut.

Fatigué de la vie urbaine? Alors Farming Simulator 19!, Développeur GIANTS Software, est le jeu pour vous. Au lieu d’avoir à surveiller une métropole, il ne vous reste plus qu’à vous soucier d’une petite ferme et des défis que cela implique.

Rappelez-vous, Vous pouvez télécharger gratuitement Cities: Skylines and Farming Simulator 19! du 5 mai au 1 juintant que vous avez un abonnement PlayStation Plus.

