Ce sont les jeux qui sortiront bientôt du Xbox Game Pass

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

01/04/20 18:28

Le service de Xbox Game Pass offre une grande valeur à ses utilisateurs. Tant que vous êtes abonné, vous aurez à votre disposition une bibliothèque monstrueuse de jeux dont vous pourrez profiter gratuitement.

Le seul inconvénient de tout cela est que les titres quittent finalement le service après un certain temps. Dans cet esprit, les prochains jeux qui seront supprimés ce mois-ci ont été révélés. Au total, trois viennent de Xbox One et deux Xbox 360:

Le livre des contes non écrits 2

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Proie

MX vs. ATV Reflex

Samurai Shodown II

N’oubliez pas que si vous ne voulez perdre aucun de ces titres, vous avez toujours la possibilité de les acheter numériquement. Chacun d’eux a actuellement un rabais de 20%, et vous pouvez les jouer jusqu’au 15 avril.

Et puisque nous parlons Passe de jeu, rappelez-vous que demain sera ajouté NieR: Automata DEVENIR EN DIEU Edition au service.

Via: Reddit

