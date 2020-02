Ce sont les jeux vidéo qui sortent en mars!

Il semble que le reste soit terminé. Après quelques mois considérablement calmes en termes de sorties de jeux vidéo, le mois de mars apparaît avec ce que nous pourrions considérer comme les premières sorties de véritable réflexion de ce 2020. Voici tous les jeux qui arriveront au cours des quatre prochaines semaines .

3

Granblue Fantasy Versus (PS4)

5

ibb & obb (commutateur)

Meurtre en chiffres (Switch)

6

Meurtre en chiffres (PC)

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Switch)

10

Langrisser I & II (Switch, PS4, PC)

11

Ori et la volonté des feux follets (Xbox One, PC)

13

Dead or School (PS4)

My Hero: One’s Justice 2 (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Nioh 2 (PS4)

17

MLB The Show 20 (PS4)

20

Animal Crossing: New Horizons (Switch)

DOOM 64 (Switch, PS4, Xbox One, PC)

DOOM Eternal (PS4, Xbox One, PC)

23

Demi-vie: Alyx (PC)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PC)

24

Bleeding Edge (Xbox One, PC)

Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure (PS Vita, PS4)

27

One Piece: Pirate Warriors 4 (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Saints Row IV: réélu (Switch)

31

Persona 5 Royal (PS4)

.