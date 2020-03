Ce sont les jeux Xbox Game Pass en mars 2020, 4 jeux sur Xbox et 5 sur PC

NBA 2K20 et Ori and the Will of the Wisps sont les grandes forces du service Microsoft pour ce mois-ci.

Déjà inscrit au mois de mars,Microsofta annoncé les prochains jeux qui arriveront ce mois-ci sur Xbox Game Pass. Et petite nouvelle, depuis cette semaine, les abonnés sur console àService de jeux XboxIls peuvent jouer à NBA 2K20, le dernier opus du populaire jeu de basket-ball 2K Games.

Le simulateur de basket-ball 2K était le jeu le plus vendu aux États-Unis en septembre.Comme vous, le premier lot deJeux Xbox Game Pass pour le mois de marsvient avecNBA 2K20, qui sera disponible dans le service de consolele 5 marsavecTrain Sim World 2020. Bien sûr, l’Ori et la Volonté des Feuilles attendus seront également disponibles le 11 mars, tandis que le 12 rejoindraPikunikuà l’abonnement sur consoles.

Pour sa part,Utilisateurs de Xbox Game Pass sur PCrecevra ce mois-ciLe Seigneur des Anneaux: Jeu de cartes Aventure et Mère Russie saigne, en plus des Pikuniku, Train Sim World 2020 et Ori and the Will of the Wisps susmentionnés.Ensuite, nous listons les hauts et les bas du Xbox Game Pass en mars. Et n’oubliez pas avant de passer en revue notre analyse de NBA 2K20, ainsi que nos dernières impressions d’Ori et de la Volonté des feux follets.

Toutes les actualités du Xbox Game Pass sur la console NBA 2K20 – 5 mars

Train Sim World 2020 – 5 mars

Ori et la volonté des feux follets – 11 mars

Pikuniku – 12 mars

Bas: Deus Ex: Mankind Divided, Lichtspeer Double Speee Edition, Shenmue, Shenmue 2 et Thimbleweed Park quittent le service en mars.

Toutes les actualités du Xbox Game Pass sur PC Le Seigneur des Anneaux: Jeu de Cartes Aventure

Mère Russie saigne

Ori et la volonté des mèches

Pikuniku

Train Sim World 2020

Faible: Apocalypse, Lichtspeer Double Speer Edition, Shenmue, Shenmue II, Thimbleweed Park et Titan Quest: Anniversary Edition quittent le service.

