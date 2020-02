Ce sont les nouveaux Pokémon qui deviendront Funko Pop!

La collection d’objets de collection Funko Pop! Il s’agit de vastes et constamment plus de licences et d’ajouter à son catalogue. Pokémon est l’un de ceux qui ont déjà collaboré avec cette marque et aujourd’hui, il a été annoncé que davantage de créatures de la série deviendront ces personnages caractéristiques.

Demain, la foire du jouet de New York 2020 commencera à se tenir et, comme vous pouvez l’imaginer, de nombreux fabricants et entreprises de cette industrie assisteront à faire connaître leurs prochains produits. L’un d’eux est Funko, qui portera sa ligne Funko Pop !. Pour exciter les fans de collection, la société a partagé des images de certaines figures qu’elle dévoilera lors de l’événement et ce qui a surpris c’est qu’il y ait plusieurs autres Pokémon dans sa sélection.

Grâce à Twitter, la société a annoncé qu’elle rejoindrait la ligne Funko Pop! le Pokémon Growlithe, Rattata et Cubone, en plus d’une nouvelle version de Pikachu, qui cette fois sera en colère. La bonne nouvelle pour Pokémon Trainers ne s’arrête pas là, car ceux qui sont fans de Mewtwo seront encore plus excités de savoir que dans le cas où ils vous laisseront jeter un œil à une nouvelle version du Mewtwo que nous vous avons annoncée il y a quelques jours. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, il y aura une édition spéciale de ce personnage psychique, qui sera différent des autres en termes de taille, car il fera partie de la ligne Super Sized Pop! et mesurera 10 pouces (25,4 cm).

Pour le moment, on ne sait pas quel sera le prix de ces chiffres, mais si vous voulez Mewtwo, vous devrez le faire passer par Target, car il sera exclusif à ce magasin, et on ne sait pas encore s’il arrivera au Mexique.

Nous vous laissons avec les images que Funko a partagées.

Toy Fair New York 2020 révèle: Pokémon! Https: //t.co/MJcTTxb64a@Pokemon #pokemon @Target #target #FunkoTFNY #Funko #Pop #FunkoPop pic.twitter.com/qC0txpDEmQ

– Funko (@OriginalFunko) 21 février 2020

Maintenant que vous avez vu les chiffres, dites-nous, qu’en avez-vous pensé? Vous attendiez-vous à une figurine Rattata ou Cubone? Allez-vous essayer de les obtenir? Que pensez-vous de l’énorme figure de Mewtwo? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez la version normale de Mewtwo, nous vous recommandons de consulter cette page, où nous vous indiquons où elle sera vendue au Mexique, ainsi que les nouvelles figurines de Pichu, Vulpix et Mr. Mime. Si vous ne voulez pas manquer de nouvelles liées à Funko Pop! et les jeux vidéo, alors vous devriez vérifier cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.