Ce sont les premières étapes de l’émulation PS4 sur PC

L’émulation de la PS4 a été l’une des plus rares de cette génération de consoles. Cependant, avec la prochaine version PS5, Des experts sur ce sujet ont commencé à travailler pour en faire une possibilité. et en faire une réalité pour jouer à God of War (2018) sur un PC.

Mais ne vous excitez pas encore, ce travail est à peine dans ses premiers pas. Le projet le plus réussi jusqu’à présent consiste simplement à démarrer sans aucun problème, We Are Doomed, qui n’est même pas encore jouable. Cependant, GPCS4, son créateur, est sur la bonne voie.

Le prochain grand projet GPCS4 consiste à aller au-delà de l’écran d’accueil NieR: Automates. Il vaut mieux ne pas s’attendre à une bonne émulation de la PS4 sur PC dans un certain temps, car ces projets ne sont qu’un début.

En parlant de PS4, cette console a réussi à vendre plus de 108 millions d’unités dans le monde. De même, Sony recherche la possibilité d’utiliser la lecture à distance sur le commutateur.

Via: DSO Gaming

.