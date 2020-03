Ce sont les spécifications techniques de la Xbox Series X: graphiques, vitesse, mémoire

Microsoft finalise tous les détails techniques de sa nouvelle console, qui s’annonce comme une merveille technologique.

Au cours des derniers mois, certaines des caractéristiques essentielles de la Xbox Series X ont été révélées, la nouvelle console pourMicrosoft, mais à ce jourspécifications techniques complètes. Quelque chose qui est déjà une question du passé grâce à un rapport détaillé publié sur Xbox Wire, qui nous permet de connaître en détail l’architecture interne de cette nouvelle plateforme de jeu. Et l’un des détails les plus intéressants est lié àla pucequi donne vie à la Xbox Series X:Projet Scarlett.

Ce processeur est une version personnalisée et améliorée du processeur AMD Zen 2 qui, avec le GPU, atteint 12 téraflops de puissance de calcul. Comme précédemment spéculé, le processeur Xbox Series X comprendhuit cœurs et 16 fils, avec l’un des cœurs (ou deux threads) réservé au fonctionnement du système d’exploitation de la console. Il met également en évidence la vitesse impressionnante du processeur avec une fréquence de 3,8 GHz, supérieure à ce que nous attendions en fonction des fuites, bien qu’il n’ait atteint cette vitesse sans utiliser la technologie SMT d’AMD.

SpécificationsProcesseur8 cœurs 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnaliséCarte graphique12 TFLOPS, 52 CU à 1 825 GHz GPU RDNA 2 personnaliséTaille du circuit360,45 mm2Lithographie7nm + lithographieLa mémoire16 Go GDDR6 avec bus mémoire 320 MoBande passante mémoire10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / sStockage interneSSD NVME personnalisé de 1 ToTaux de transfert2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé)Taux de lecture et d’écriture1 carte d’extension TB (correspond au stockage interne)Stockage externeUSB 3.2 avec prise en charge du disque durLecteur optiqueLecteur Blu-Ray 4K UHDObjectif de performance4K à 60 FPS et 120 FPS

Sans entrer dans des détails techniques approfondis, que vous pouvez lire dans l’article d’origine, il est surprenant que le processeur Series X puisse actuellement exécuter quatre sessions de jeu Xbox One S simultanément avec la même puce, et contient un nouvel encodeur vidéo de six fois plus rapide que celui actuellement utilisé sur les serveurs xCloud. L’une des maximes de Microsoft a été de faciliter la mise à profit de la puissance de la Xbox Series X, et tout semble indiquer qu’elles ont plus que réussi.

Il est mentionné que certaines créatrices deLa CoalitionIls ont travaillé sur une adaptation de Gears 5 à la Xbox Series X, en seulement deux semaines !, Améliorant remarquablement les graphismes du jeu vidéo. Avec l’aide d’Epic Games, qui a travaillé suradapter votre Unreal Engine 4 à la machine Microsoft, toutes les améliorations visuelles de Gears 5 Ultra ont été activées sur PC, ajoutant de meilleures ombres et un meilleur éclairage grâce au lancer de rayons. Non seulement cela. Gears 5 scènes cinématographiques sur Xbox One X tournaient à 30 images par seconde et sur Series X, elles tournaient à 60 images par seconde.

Les créatifs ont apprécié la facilité avec laquelle ils ont pu créer cette démonstration sans se plonger à peine dans les particularités du matériel de la console, ce qui nous invite à penser que nous allons voir de grandes choses liées à la rétrocompatibilité de la Xbox Series X. Chez Microsoft Ils n’ont pas perdu l’occasion de montrer également comment le chargement des données dans la console s’est amélioré,comparer les temps de chargementde State of Decay 2 sur Xbox One X et Xbox Series X. Le résultat est brutal.

Dans les prochaines heures, nous vous proposerons des détails plus complets sur les spécifications techniques de la Xbox Series X, dans un contexte où les analystes ne s’entendent pas sur un éventuel retard de PS5 et Xbox dû au coronavirus.

