ce sont les tempêtes qui nous ont le plus impressionnés

Dans la vraie vie, ils peuvent nous terrifier, mais nous les apprécions avec une télécommande.

La section technique d’un jeu vidéo couvre d’innombrables éléments que nous mettons souvent à l’épreuve.Nous ne regardons pas seulement les textures, les visages ou les particules; aussi dans d’autres comme l’apparition de l’eau ou le traitement de la physique. Les développeurs travaillent de plus en plus fort pour nous surprendre, et nous le faisons pour apprécier le travail fantastique qu’ils font.

Nous avons récemment passé en revue les ciels les plus beaux que nous ayons vus au cours des dernières années, alors aujourd’hui nous avons décidé d’échanger cette beauté calme contrela nature la plus sauvage déchaînée par la pluie et les tempêtes. Plus précisément, les plus spectaculaires et ceux qui se fondent le mieux avec le gameplay de différents jeux vidéo.Pouvez-vous penser à de meilleurs?

Red Dead Redemption 2Le travail de RockStar possède l’une des meilleures – sinon la meilleure – section graphique que nous ayons jamais vue. Et comment pourrait-il en être autrement, ses effets climatiques sont à un niveau supérieur. Nous immerger dans votre monde et profiter d’une tempête nocturne est vraiment spectaculaire. Il faudra plusieurs années avant que Red Dead Redemption 2 ne soit adopté.

Gears of War 4Gears of War a toujours été une bannière en matière de technologie, et bien que ce ne soit pas la première fois que nous combattons le criquet par mauvais temps, il n’y en a pas d’aussi spectaculaire que la célèbre tempête de foudre de Gears of War 4. l’apparition n’est pas une décoration; influence le gameplay et devient le principal mécanicien pendant un certain acte.

Uncharted 4Naughty Dog nous a toujours fait plaisir grâce au déploiement technique qu’il réalise dans toutes ses oeuvres. Nous avons apprécié les tirs, les poursuites et les évasions sous de fortes pluies, et dans le quatrième épisode, nous craignions qu’une tempête nous emporte. Le prochain arrêt est The Last of Us: Part 2, et nous nous demandons si Ellie a peur des tempêtes …

Mer de voleursLe jeu multijoueur de Rare nous permet de nous sentir comme de vrais pirates, et grâce à sa reconstitution magistrale de l’océan. Chaque traversée est une expérience grâce à la beauté de son ciel, bien que la nuit tombe, ce qu’elle transmet est la panique. Et c’est que les tempêtes de Sea of ​​Thieves sont les meilleures que nous ayons jamais vues.

Forza Horizon 4 – Fortune IslandLe fantastique titre de conduite de Microsoft affiche une section visuelle impressionnante: couchers de soleil, couchers de soleil, douches … Et l’expansion de Fortune Island brille de sa propre lumière grâce aux tempêtes, ce qui rend très clair sa carrière d’introduction. C’est un plaisir de conduire au milieu de la nuit pendant que nous profitons de son ciel.

DriveclubLe titre d’Evolution Studios n’a pas fait ses débuts du bon pied, mais le passage des années lui a permis de se tailler une niche dans le cœur des amateurs d’arcade de conduite. La faute en est à ses tempêtes spectaculaires, qui ressemblent à l’annulaire de ces courses étendues de point en point à travers des endroits aussi beaux que l’Écosse, le Canada, la Norvège, le Chili …

Mad MaxAvalanche Studios a surpris tout le monde il y a quelques années avec son adaptation de Mad Max au jeu vidéo. Un bac à sable très particulier dans lequel le combat au corps à corps et la conduite ont priorité sur tout le reste. Comme prévu, la section visuelle a rendu justice au travail, avec un grand écran capable de transmettre la désolation et la solitude grâce à ses effets climatiques.

Metal Gear Solid 2: Sons of LibertyIl y a des tempêtes qui ont non seulement un impact sur la mécanique jouable; ils sont également associés à un moment précis. Et c’est l’un d’eux. Et c’est que nous n’oublierons guère cette scène d’introduction avec Solid Snake infiltrant le navire pétrolier. La tempête parfaite, pourrait-on dire; Il n’y a pas de meilleure mise en scène pour présenter une grande pièce.

The Witcher 3: Wild HuntLe bon gars de Geralt de Rivia a affronté tellement de monstres qu’il ne craint plus rien ni personne. Et ni à la météo. Les tempêtes ne sont pas trop fréquentes dans le RPG d’action CD Projekt RED, mais la façon dont le vent souffle à travers les arbres et les bourrasques commence à donner l’une des plus belles images que nous ayons vues de la génération actuelle.

Métro ExodusLe troisième volet de la franchise A4 Games a décidé de parier sur le monde ouvert, ce qui signifie que la météo joue un rôle fondamental lors de nos expéditions dans des endroits tels que la Volga, la Taïga ou la mer Caspienne, entre autres. Ses tempêtes sont presque aussi effrayantes que les mutants qui errent librement dans ce monde post-apocalyptique.

La légende de Zelda: The Wind WakerL’aventure la plus spéciale du héros du temps montre qu’il n’y a pas besoin de graphismes photoréalistes. Et c’est que naviguer sur l’océan dans The Legend of Zelda: The Wind Waker est une expérience inoubliable grâce à des effets tels que les tempêtes qui pèsent souvent sur le bien de Red Mascarn. Ce brouillard, ces pluies et ce tonnerre …

MotorStorm: ApocalypsePrès de dix ans se sont écoulés depuis l’arrivée de MotorStorm: Apocalypse sur PlayStation 3 par Evolution Studios, les créateurs de Driveclub. Plus d’une décennie et ses effets continuent d’étonner aujourd’hui. Plus précisément, la tornade qui éclate et nous accompagne lors de l’un de ses circuits les plus spectaculaires. Il n’y a plus d’arcade de conduite comme lui.

