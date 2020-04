Ce sont les titres de PS4 avec le plus haut taux de trophées obtenus

Par Rodolfo León

Qui n’aime pas gagner Trophées dans Play Station? Ce système a été mis en œuvre en Playstation 3 et étendu à PS Vita et PS4. Cette fonctionnalité est préférée des utilisateurs, car en plus de nous permettre de suivre nos progrès dans les jeux, elle sert également d’incitation à faire des choses que vous ne feriez pas normalement dans un titre. Maintenant, ce système a franchi une nouvelle étape, car, comme indiqué TrueTrophies, plus de 10 mille jeux de Play Station ils ont déjà cette fonction.

Pour célébrer l’occasion, ce portail a partagé des informations assez intéressantes qui appartiennent aux utilisateurs enregistrés. 57% de tous les trophées sont en PS4, tandis que le PS3 il a un pourcentage de 26% et le PS Vita à la dernière place avec 17%. God of War, Horizons: Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man et Uncharted 4: A Thief’s End Ce sont les titres les plus populaires auprès des utilisateurs et le plus de trophées ont été remportés.

Si vous souhaitez obtenir tous les trophées disponibles sur toutes les plateformes de Play Station, alors vous auriez un total de 297 mille 265 sous votre nom. TrueTrophies Il conclut également que parmi tous ses utilisateurs, le niveau moyen est de 22 avec 29 trophées de platine par joueur.

Source: TrueTrophies

