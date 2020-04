Ce sont tous les grands films qui sortiront maintenant en 2021

Par Rodolfo León

10/04/2020 17:44

2020 allait être une année assez importante pour l’industrie cinématographique, mais en raison de la crise des coronavirus, de nombreux films ont été retardés jusqu’à l’année suivante, tandis que de nombreux autres ont été reportés indéfiniment. Pour cette raison, nous avons décidé de faire un calendrier pour 2021 qui vous montrera toutes les grandes sorties que vous pouvez attendre l’année prochaine.

Mortal Kombat – 15 janvier

Marvel’s Eternals – 12 février

Ghostbusters: Afterlife – 5 mars

Morbius, Tomb Raider et Paranormal Activity 5 – 19 mars

Rapide 9 – 2 avril

Bob’s Burgers – 9 avril

Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 mai

Matrix 4 et John Wick 4 – 21 mai

Disney’s Cruella – 28 mai

Jurassic World: Dominion – 11 juin

The Batman – 25 juin

Indiana Jones 5 – 9 juillet

Marvel’s Spider Man 3 et Space Jam 2 – 16 juillet

Mission impossible du 7 au 23 juillet

Suicide Squad – 6 août

Uncharted – 8 octobre

Docteur Strange dans le multivers de la folie – 5 novembre

Fantastic Beasts 3 – 12 novembre

Avatar 2 – 17 décembre

Black Adam et Sherlock Holmes du 3 au 22 décembre

Comme vous pouvez le voir, une vingtaine de films très chargés nous attend pour toutes sortes de publics, alors espérons que le monde sera mieux placé pour pouvoir en profiter en temps voulu.

Via: Bande dessinée

