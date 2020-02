Ce Twitter japonais fait exclusivement de beaux fan art Chrono Trigger

C’est un autre dimanche lent, ce qui signifie que je peux mettre en évidence quelque chose de aléatoire et de merveilleux pour vous. Cette fois-ci, je voudrais vous présenter le compte Twitter japonais de @ sakutarou556. Cet utilisateur pompe exclusivement de superbes illustrations de fan de Chrono Trigger, amusantes et réconfortantes, qui capturent vraiment l’essence de ce qui a rendu ce jeu si captivant. La biographie Twitter de Sakutarou556, traduite automatiquement en anglais, se lit comme suit: «Un adulte qui aime les jeux. J’adore Chrono Trigger », et cela résume à peu près tout!

Jetez un œil à un échantillon des merveilleuses créations que cet utilisateur a produites.

??????????????? pic.twitter.com/ficsxwygNI

– ????? (@ sakutarou556) 31 janvier 2020

????????????????????? pic.twitter.com/DClkkOT1go

– ????? (@ sakutarou556) 24 janvier 2020

????????????????????? pic.twitter.com/LzDXoJtYWj

– ????? (@ sakutarou556) 12 janvier 2020

?????????????????

???????????????????????????????

????????????????????????… pic.twitter.com/XKTASg1rf9

– ????? (@ sakutarou556) 23 décembre 2019

?????????????

??????????????… # 2019 ????????? 4? pic.twitter.com/I9yjpMwO73

– ????? (@ sakutarou556) 10 décembre 2019

C’est assez fantastique, non?! Si vous êtes à la recherche de fan art Chrono Trigger, ce compte Twitter est votre guichet unique.

Étant donné que cet utilisateur connaît réellement l’anglais (ou assez d’anglais, au moins!), J’ai récemment demandé ce qui a inspiré tout cet art. La réponse a été succincte et réconfortante: «La motivation est… J’adore ce jeu et je veux voir plus de leurs aventures!» Vous et moi tous les deux.

Je vous remercie!????

La motivation est… J’adore ce jeu et je veux voir plus de leurs aventures!

– ????? (@ sakutarou556) 1 février 2020

Twitter ne prend qu’un mauvais tour pour devenir un endroit horrible, alors j’essaie de charger mon flux avec une abondance d’art amusant et inspirant comme celui-ci. Si vous aimez Chrono Trigger et que vous souhaitez le maintenir en vie de toutes les manières possibles, y compris avec des fan arts, assurez-vous de suivre cet utilisateur.

[Source]