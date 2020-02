Ceci est la feuille de route de Temtem. Regardez le lancement sur consoles!

Aucune entreprise n’arrive nulle part sans être absolument claire sur sa mission et sa vision. De Crema, ils ont tout à fait clair cela, et cela est démontré par leur feuille de route détaillée à court et moyen terme avec tout le contenu qu’ils veulent atteindre Temtem. Pendant le reste de l’année le titre restera en phase d’accès précoce sur Steam, arrivant pendant la printemps un système de combat par rang et mode spectateur afin que les joueurs aient plus de possibilités de jouer en ligne le titre, ainsi qu’un chat en jeu. Dans le été Un nouveau territoire à explorer sera intégré: Île de Kisiwa. Cela ne viendra pas seul, car ce sera l’excuse parfaite pour ajouter 25 nouvelles créatures, la possibilité de construire notre propre maison dans le monde de Temtem pour établir notre centre d’opérations et inviter nos amis à voir notre bon goût avec la décoration intérieure, pour pouvoir utiliser du matériel d’escalade et de nouvelles émoticônes pour le chat. Puis dans automne le Île Cipanku avec leurs 25 nouvelles créatures correspondantes, étant l’une d’entre elles la première créature légendaire du jeu, tournois, missions quotidiennes et un système de réalisations seront activés. En quittant le moyen terme, nous devrons attendre l’hiver vivre des aventures dans le île d’Arbury, qui viendra avec 30 nouvelles créatures et la deuxième légendaire. Sera également ajouté Dojo Wars où nous tester contre leurs dirigeants chaque semaine, un maison d’échange que les joueurs pourront utiliser pour offrir leurs créatures et voir les propositions de la communauté pour faire des échanges sans que les deux joueurs soient présents, et des améliorations seront apportées au système de match pour combattre par rang, tout comme le mode sera peaufiné spectateur.

Pendant la printemps de l’année prochaine le titre atteindra sa version 1.0 et le marché sera lancé ports pour consoles, étant ces Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4, attendant de voir si elles atteindront les plateformes de prochaine génération. A cette époque, des défis hebdomadaires seront également ajoutés, ainsi que des missions plus quotidiennes, l’île qui couvrira la dernière étape du titre, un système de rejeu de combat et une boutique de cosmétiques. Enfin, lors de la été 2021 un mode “Nuzlocke” arrivera pour les joueurs les plus exigeants, la troisième créature légendaire du jeu, et un passe de combat pour obtenir des articles cosmétiques qui monétisent le titre. Que pensez-vous de la feuille de route de Temtem? Bien sûr, ils ont du contenu pendant un certain temps. Nous vous disons au revoir en vous laissant la vidéo publiée par Cream montrant un regard dans les coulisses de sa vidéo d’ouverture. À plus!

Bande-annonce dans les coulisses de l’ouverture de Temtem

