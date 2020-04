Par Sebastian Quiroz

22/04/2020 8 h 55

Petit à petit, la Xbox Series X cesse d’être un mystère pour le public. Nous connaissons déjà son apparence physique, ses composants et ses performances, et Maintenant, il a été révélé quel sera le logo officiel de la console, qui transportera ses jeux et accessoires dès son lancement.

Ce logo a été officiellement enregistré la semaine dernière auprès de l’Office américain des brevets et des marques et est actuellement en cours d’évaluation. Le design est assez minimaliste, car il n’a qu’un grand X déchiré et le mot «Series» placé verticalement à côté de lui. Voici la description proposée par le site:

“La marque est constituée du mot SERIES dans une formation verticale à droite de laquelle apparaît une lettre stylisée X.”

Plusieurs rumeurs suggèrent que Microsoft tiendra une présentation spéciale en mai dédié à révéler le prix et la date de lancement de la Xbox Series X, ainsi que l’annonce de la Xbox Lockhart très spéculée, une option moins chère et dédiée à tous ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus de la prochaine génération de consoles.

Via: Office américain des brevets et des marques

