Ceci est le portrait controversé des joueurs d’un média britannique

L’image continue d’être taquinée et les mèmes sur Internet.

Malgré le fait que même l’Organisation mondiale de la santé a appelé au divertissement avec des jeux vidéo pendant la durée de la pandémie de coronavirus et a mené une campagne avec de nombreuses entreprises pour promouvoir ce loisir, la presse générale continue de promouvoirl’image négative des joueurs.

Michael montre de nombreuses déformationsLe média britannique The Mirror a publié hier un prétendu portrait de ce à quoi pourraient ressembler les joueurs dans 20 ans, bien que plus qu’un portrait, ils semblaient donner une vision sceptique et déformée d’un certain type de maladie. La chose curieuse à propos de tout cela et ce qui en fait la principale raison de la moquerie, est la source qui a généré cette “étude”,le site d’un casino en ligne.

Il est curieux de voir comment certains médias critiquent sévèrement les jeux vidéo, tout en donnant la parole aux études générées par les sites de jeux d’argent. Par conséquent, à Resetera, chaque jour, il y a un meme différent concernant ce sujet. “Je ne me souviens pas avoir donné la permission d’utiliser mon image”, explique l’un des utilisateurs. “20 ans? Défi accepté, y arriver en 2“ajoute un autre. Des commentaires de ce type font leur chemin entre la critique de l’environnement et de nombreux mèmes qui font référence à la quarantaine.

De bonnes habitudes sont toujours nécessairesL’image montre une poupée humanoïde 3D appeléeMichaelqui vise à être l’exemple des conséquences des mauvaises habitudes lors des jeux vidéo. Bien que certains problèmes puissent devenir réels, cela ne devrait pas généraliser le profil d’un joueur vivant, car cela ne signifie pas que les directives de santé telles queune bonne alimentation ou une posture correcte.

Bien que l’intention de l’article soit bonne, recommandant de bonnes habitudes, bon nombre de joueurs se sont sentis attaqués par cette image, notamment par ceux qui ont réalisé cette étude. Les stéréotypes liés aux jeux vidéo mettent encore du temps à disparaître,bien que tôt ou tard ils.

