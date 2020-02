Ceci est un contrôleur pour un jeu Sega Saturn

Contrôleurs étranges! Je les aime! Et la chaîne YouTube Stop Skeletons From Fighting aussi. Ils ont récemment publié une vidéo sur certains des contrôleurs les plus stupides, les plus étranges et les plus chers jamais réalisés.

Il y a quelques mois, SSFF a téléchargé une excellente vidéo sur les accessoires étranges de Dreamcast, y compris un contrôleur de pêche que vous pouvez utiliser pour un jeu de tennis. Mais il y a beaucoup de contrôleurs plus étranges que cela, dont certains sont très chers à acheter en 2020.

Par exemple, le célèbre et merveilleusement stupide contrôleur de tronçonneuse Resident Evil 4. Sorti pour les versions PS2 et Gamecube de RE4, ce contrôleur n’est pas le meilleur moyen de jouer au jeu. La disposition n’est pas très confortable. Mais là encore, le bouton de démarrage est activé en tirant le cordon de démarrage sur la fausse tronçonneuse. En fait, c’est une excellente façon de jouer à n’importe quel jeu.

Un contrôleur moins connu mais tout aussi stupide a été créé pour Onimusha 3. Le contrôleur katana est la poignée d’un katana rempli de tous les boutons trouvés sur le contrôleur PS2. Cela ressemble à un cauchemar à utiliser, mais il est livré avec une gaine fraîche. Si vous voulez mettre la main sur le contrôleur katana, cela pourrait être délicat, car le contrôleur n’est sorti qu’au Japon. Certains contrôleurs katana encore dans la boîte sont vendus pour plus de 400 $, ce qui est beaucoup pour un mauvais contrôleur.

Peut-être que l’un des contrôleurs les plus étranges jamais créés a été créé pour le jeu Sega Saturn Death Crimson. (Qui a sa propre histoire étrange et son fandom mérite d’être vérifié si vous êtes curieux.)

Il s’agit d’une statue mobile géante qui abrite une Sega Saturne et une copie de Death Crimson. Il a été réalisé par Sumi Takamasa, un artiste qui a créé ce contrôleur géant et l’a placé dans leur propre musée personnel. Il est jouable et est probablement la façon la plus étrange de jouer à un jeu Sega Saturn jamais créé.

Les contrôleurs étranges sont moins courants de nos jours, ce qui est dommage. J’ai l’impression que l’électronique devient de plus en plus petite et que nous pourrions avoir des contrôleurs merveilleusement stupides. Venez sur les sociétés de matériel et les éditeurs de jeux. Faites des conneries plus stupides.

