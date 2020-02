cela a payé Sony pour l’achat d’Insomniac Games

Le 19 août, Sony a surpris toute l’industrie du jeu vidéo avec l’achat ** d’Insomniac Games, le célèbre studio de développement de franchise tel que Marvel’s Spider-Man, Ratchet & Clank, Resistanfce et Sunset Overdrive. Ce dernier, soit dit en passant, exclusif à Xbox One. Cependant, il était inconnu quel était le montant d’argent qu’ils ont payé pour cette acquisition, jusqu’à aujourd’hui.

Comme toute autre négociation de ce type aux États-Unis, Sony a dû signaler la transaction à la SEC (Securities and Exchange Commission). Selon un document publié par l’agence mentionnée, la société japonaise a déboursé 229 millions de dollars. En outre, la majeure partie de ce montant a été payée en espèces.

L’achat d’Insomniac Games avait un objectif clair: renforcer les études internes de Sony pour le lancement de la PlayStation 5, console qui sera disponible au cours du dernier trimestre de cette année. La société est pleinement consciente qu’offrir un large catalogue de titres exclusifs peut faire la différence face à son principal rival, le Xbox Series X.

Sony et Microsoft parient sur l’achat de studios pour renforcer leur catalogue pour la prochaine génération de consoles

En fait Microsoft a suivi la même stratégie pour renforcer ses propositions de première partie. En 2018, lors de leur conférence à l’E3, le Redmond a annoncé l’achat de 4 studios renommés: Ninja Theory (Hellblade), Compulsion Games (We Happy Few), Playground Games (Forza Horizon) et Undead Labs (State of Decay) . Peu de temps après, en 2019, ils ont acquis Obsidian Entertainment (The Outer Worlds) et inXile Entertainment (Wasteland 3).

Cependant, Insomniac Games ne peut être que le début d’une série d’investissements par Sony. En octobre de l’année dernière, ils ont clairement indiqué qu’ils étaient disposés à acheter de nouveaux studios: “Nous continuerons à rechercher des opportunités d’investissement de croissance qui améliorent notre propre contenu.” Tout au long de 2020, nous pourrions avoir plus de nouvelles à ce sujet, juste avant l’arrivée de la PS5 sur le marché.

