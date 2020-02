Cela capture les effets sonores des armes Halo Infinite

Halo Infinite devrait quitter cette année dans la génération actuelle et future de consoles Microsoft et PC. En d’autres termes, la société de technologie nord-américaine positionne ce nouvel épisode comme un titre de lancement transgénérationnel pour le nouveau Xbox. Cela signifie que dans moins d’un an, nous aurons un nouveau jeu de Halo

Malgré cela, 343 Industries Il n’en a presque rien dit. En fait, nous n’avons que deux bandes-annonces du jeu, mais aucune ne nous montre même une partie de leur gameplay actuel. Cela dit, cependant Microsoft attend le bon moment pour commencer la campagne marketing, son développeur partage de temps en temps de petits aperçus sur l’avancement du titre.

Cette semaine, à travers Instagram, le compte officiel du jeu a partagé une vidéo où nous pouvons voir le Directeur principal du génie logiciel tirer des armes à feu pour capturer le son que votre équipe utilisera dans ce futur épisode:

Il a été annoncé récemment que le directeur de Halo Infinite laisserait 343 Industries, mais il semble que le jeu soit entre de bonnes mains.

Êtes-vous excité Halo Infinite? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires.

Source: 343 Industries

.