Cela fait presque cinq ans, alors où est le Pikmin 4 dans le monde? – Fonctionnalité

L’année dernière, nous avons examiné les franchises Nintendo dormantes que nous aimerions voir revenir sur Switch, et notre désir de voir à nouveau une partie ou la totalité de ces séries brûle encore en 2020. Avec les plus gros filateurs d’argent de Nintendo ayant déjà reçu une entrée Switch, il est maintenant temps de ramener certaines des adresses IP classiques de la société pour un rappel bien mérité.

Cependant, il y avait un jeu que nous n’avions même pas mentionné sur cette liste, la principale raison étant que nous avons “récemment” eu une entrée Wii U ainsi qu’une spin-off 3DS, donc la franchise ne pouvait pas vraiment être décrite comme «dormant». Pourtant, après plusieurs années de déclarations vagues (et très explicites) concernant son existence, Pikmin 4 n’a toujours pas atterri sur une console Nintendo. En fait, il semble avoir complètement disparu. Miyamoto a dit que c’était presque fini … ou en avons-nous rêvé?

Pikmin 4 est-il simplement passé en veille prolongée, attendant de s’épanouir lorsque le moment sera venu, tandis que d’autres jeux feront la queue? A-t-il été entièrement mis au rebut ou redémarré comme Metroid Prime 4? Venez avec nous en jetant un œil à l’histoire du jeu et en explorant quelques théories concernant son absence. Où se cache-t-il?

Les preuves à ce jour

Avant de commencer à déduire les causes possibles de son absence continue, il convient de regarder les faits et les preuves solides prouvant l’existence de Pikmin 4. Comme vous le verrez ci-dessous … il n’y en a en fait pas. Non, pas tant qu’un seul écran ou un logo qui a fuit – juste le mot d’un développeur reclus dont vous avez peut-être entendu parler …

Directement depuis la bouche du développeur.

De nos jours, Nintendo est notoirement borné lorsqu’il s’agit de commenter des projets en développement. Dans l’ensemble, la société n’a tendance à annoncer que les jeux à venir dans un délai d’un an. Il existe des exceptions notables telles que La légende de Zelda: le souffle de la nature (et sa suite) et Metroid Prime 4, mais la discussion est toujours axée sur les jeux auxquels nous jouerons au cours des 12 prochains mois.

Ainsi, lorsque Shigeru Miyamoto a mentionné avec désinvolture lors d’une interview avec Eurogamer en 2015 que Pikmin 4 était “en fait très proche de l’achèvement”, nous sommes tous devenus plutôt excités. Non, les informations ne venaient pas via une bande-annonce Nintendo Direct ou un texte promotionnel officiel dans notre boîte de réception, mais lorsque le père de Mario lui-même dit que l’équipe Pikmin a presque terminé un jeu non annoncé auparavant, on suppose qu’il ne se contente pas de prendre de l’avance sur lui-même ou mélanger les mots «presque terminé» et «juste pensé».

Un an plus tard, il a déclaré à Game Rant que Pikmin 4 était toujours en cours d’élaboration, bien qu’il ait eu du mal à l’adapter à la “liste des priorités” de Nintendo. Avec Nintendo qui se prépare pour une nouvelle version de la console l’année suivante, Pikmin 4 semblait être un bon pari en tant que titre pour l’année de lancement de la console que nous connaissions sous le nom de Nintendo Switch.

Passez à quelques mois plus tard et Hey! Pikmin a été annoncé pour 3DS. Après une certaine confusion initiale, il a été établi que ce n’était pas Pikmin 4. En effet, Miyamoto a plaisanté en parlant à Eurogamer à la mi-2017 du statut de la suite numérotée, faisant sans doute référence à la tension qu’il avait créée en coulisses en faisant référence à l’imprévu. projet:

“On m’a dit de ne rien partager à ce sujet de la part des relations publiques”, a dit Miyamoto en riant, “mais je peux vous dire que cela progresse.”

Cela a peut-être progressé, mais depuis, tout est calme sur l’ouest, l’est ou tout autre front où Pikmin est concerné. Ce mois-ci, nous avons entendu des rumeurs d’un éventuel port Switch de Pikmin 3et la suppression par Nintendo du site officiel nord-américain de Pikmin 3 a attisé les flammes de la rumeur. Il est cependant curieux de savoir pourquoi Nintendo porterait Pikmin 3 sur Switch si la suite était presque terminée il y a quatre ans.

C’est un poseur.

Alors, où est Pikmin 4?

Près de cinq ans après que Shigeru Miyamoto l’ait mentionné pour la première fois, et sept ans après Pikmin 3 sur Wii U, nous ne sommes toujours pas plus sages à propos de Pikmin 4 ou de sa situation actuelle. Après avoir plongé dans son histoire, il est temps de commencer à théoriser sur le sort de la troisième suite. Chapeaux en papier d’aluminium prêts à l’emploi!

Théorie # 1 – C’est un malentendu hilarant et Pikmin 4 n’a jamais existé

Une possibilité est que Miyamoto racontait une grosse tarte au porc grasse ou plaisantait quand il a dit que le jeu était presque terminé. Peut-être que son humour s’est perdu dans la traduction, ou le maître développeur est également un maître de l’impasse, au point que personne n’a réalisé qu’il plaisantait du tout. Horriblement embarrassé et désespéré de sauver la face, il a décidé d’accélérer le jeu dès son arrivée dans les bureaux de Kyoto de Nintendo le lundi après l’E3.

Probabilité: 0/10 – Miyamoto a été assez souvent dans le quartier pour savoir ne pas plaisanter ou laisser tomber des projets non annoncés dans la conversation. C’est une chose de dire “nous envisageons une suite potentielle, bien que nous n’en soyons qu’au stade de la planification préliminaire” et une tout autre chose de dire – à l’improviste, rappelez-vous – qu’un jeu non annoncé est “en fait très proche de l’achèvement” . Cauchemar de relations publiques ou non, il est inimaginable que Miyamoto ait simplement un rire. Oui, nous, les fans de jeux vidéo voraces, pouvons être des pédants sans humour sans aucun sens de l’ironie, du sarcasme ou de la joie, mais allez!

Théorie # 2 – Pikmin 4 a été ramené à la planche à dessin, style Metroid Prime 4

S’il vous plait, comprenez … que nous nous en serions sortis si ce n’était pas pour “Motor-Mouth” Miyamoto.

Lorsqu’on leur a posé des questions sur d’autres franchises que nous n’avons pas vues depuis des siècles, la réponse de Miyamoto ou d’autres développeurs est généralement qu’ils auraient besoin d’une nouvelle direction ou d’un nouveau crochet pour justifier une nouvelle entrée dans Fan Favorite Series X. Cela correspond bien à celui de Nintendo. désir de continuer à offrir de nouvelles expériences, alors peut-être que Pikmin 4 n’était tout simplement pas à la hauteur.

Probabilité: 4.372 / 10 – Cela semble quelque peu plausible, surtout lorsque vous regardez Pikmin 3. C’est un bon jeu, mais il est également difficile de prétendre qu’il accomplit beaucoup plus que le glorieux Pikmin 2 n’avait pas déjà deux générations sur GameCube. Le GamePad est un ajout évident, mais l’entrée du stylet n’était pas une option au lancement et la plupart des joueurs ont préféré la précision de la bonne vieille Wiimote et Nunchuk de toute façon. En fait, les graphismes HD étaient sans doute l’ajout le plus impressionnant de Pikmin 3. Nous ne nous plaignons pas – ce fruit n’a jamais été aussi juteux! – mais mécaniquement ce n’était certainement pas un changement de paradigme Pikmin.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas inconcevable qu’après trois jeux très similaires, Miyamoto ait réalisé que la version de Pikmin 4 en voie d’achèvement n’offrait rien de “ nouveau ” – juste plus de Pikmin. Franchement, nous serions heureux avec «juste» plus de Pikmin – plus compétent, charmant Pikmin. Voir également F-Zero, Course de vagues, etc.

Théorie # 3 – Hé! Pikmin était en fait Pikmin 4

Un cas d’identité erronée?

Hey! Pikmin a été développé par Arzest, le studio derrière des jeux tels que Nouvelle île de Yoshi, et le jeu sorti en juillet 2017 selon les critiques moyennes. En tant que petite expérience de plate-forme Pikmin, ce n’était pas terrible du tout, mais c’était le jeu Pikmin que personne ne demandait absolument. On craignait que ce soit le Pikmin 4 auquel Miyamoto faisait référence. Peut-être qu’il utilisait Hey! Titre de travail de Pikmin?

Probabilité: 1/10 – Mince à inexistant. En plus de Miyamoto déclarant que Pikmin 4 progressait toujours après l’annonce du jeu d’Arzest, il n’y a rien dans le CV d’Arzest (qui comprend le port 3DS de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et Streetpass Mii Plaza) pour suggérer que le studio recevrait les clés de la série 3D Pikmin proprement dite.

Théorie # 4 – Pikmin 4 est en fait un jeu mobile non annoncé

Nous avons dit lorsque Miyamoto a fait ses premiers commentaires sur Pikmin 4 qu’il y avait très peu de chances qu’il puisse s’agir d’un projet mobile lié au tout nouveau partenariat DeNA que Nintendo avait annoncé (ce qui est aussi lorsque Iwata a mentionné l’existence de “ NX ”, le console qui deviendrait Switch, pour apaiser les craintes que Nintendo ne quitte le secteur du matériel dédié).

Probabilité: 2/10 – Comme nous l’avons dit à l’époque, nous ne voyons pas Miyamoto agrandir une version mobile d’une franchise Nintendo en en faisant une suite numérotée de la série principale – et surtout pas une aussi proche de son cœur que Pikmin, qui a toujours été son bébé. Nous imaginons que les fans fidèles répondraient également mal à cela aussi. Peux-tu imaginer? “PIKMIN 4 ANNONCÉ … pour mobile”. Oof.

Théorie # 5 – Pikmin 4 est devenu autre chose

Vous vous souvenez tous de Super Mario 128, non? La démo technologique où 128 Marios couraient autour d’une sphère déformante? Ce nom est devenu une sorte de légende, la «suite» quasi mythique de Super Mario 64 qui a disparu comme d’autres projets comme Super Mario Sunshine vu la libération. Mais où est Mario 128 ?? plaida Internet. Nous sommes sûrs que vous pourriez demander à certaines personnes aujourd’hui et elles vous diraient que Nintendo s’oppose secrètement à la véritable suite de Mario 64, même maintenant.

La réalité est qu’il s’agissait simplement d’une démo technologique GameCube et que la technologie a trouvé sa place dans une variété d’autres jeux, peut-être plus particulièrement l’original Pikmin. Peut-être que le code qui composait Pikmin 4 a été diffusé dans d’autres jeux auxquels nous jouions sur Switch. Lesquels, demandez-vous? Euh … eh bien, Cappy dans Super Mario Odyssey? Euh …, l’extensible BRAS la technologie, peut-être!? Oui, nous savons que c’est un tronçon.

Probabilité: 2/10 – Il y aurait quelque chose de poétique dans la série qui aurait profité de la disparition de Mario 128 pour la transférer à d’autres jeux, non? Cela semble peu probable, cependant, et il n’y a pas non plus de candidats évidents. Toute la débâcle de Mario 128 est survenue à un moment où les messages de Nintendo n’étaient souvent pas aussi chauds (à peu près au même moment que la controverse ‘Celda’) et depuis lors, la société est devenue beaucoup plus avisée en ce qui concerne la gestion des attentes et très clairement l’étiquetage des choses.

Non, nous sommes convaincus que Pikmin 4 est toujours ‘A Thing’ ™ et n’est pas le nouveau Mario 128.

Théorie # 6 – Pikmin 4 arrivera en 2040

Le jeu original est sorti en 2001. La suite a atterri trois ans plus tard en 2004. Pikmin 3 a gestation pendant neuf ans jusqu’à son lancement en 2013. Si ce modèle de temps de développement triplé pour chaque entrée se poursuit, nous verrons Pikmin 4 dans le courant de 2040 , 27 ans après la dernière suite.

Probabilité: hahahahaaa … Allez les gens, prenez un jour de congé.

Théorie # 7 – Pikmin 4 continue de se heurter au brûleur arrière du développement

Pikmin a peut-être un solide public, mais ce n’est pas un vendeur de système. Il serait faux de le décrire comme un classique culte – chacun des jeux principaux s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires – mais il n’a certainement pas l’attraction du marché de masse des franchises Mario ou Zelda. À mesure que Nintendo aborde le genre de la stratégie en temps réel, le public aura toujours un public plus petit que la série Nintendo tentpole, quelle que soit la façon dont le package est mignon, engageant ou acclamé par la critique.

Comparez les 1,6 million de ventes du jeu original – le plus élevé atteint par la série à ce jour – avec les 22,96 millions d’exemplaires de Mario Kart 8 Deluxe vendus (à ce jour), soit 17,68 millions d’unités Super Smash Bros.Ultimate, et il est facile de voir pourquoi même Miyamoto a du mal à prioriser Pikmin sur des projets plus rentables.

Probabilité: 8/10 – L’explication la moins intéressante est probablement la plus probable. En regardant les offres de première partie au cours des trois premières années de Switch, Nintendo a frappé toutes les bonnes notes pour plaire à la foule: lancement avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild dès le départ et suivi avec Super Mario et Splatoon 2 en quelques mois, tout en renforçant la gamme avec des ports Wii U de choix et un nouveau logiciel d’approvisionnement continu. Pikmin n’était tout simplement pas au sommet de la pile. Jusqu’à présent, peut-être …

Théorie # 8 – Surprise! Pikmin 4 arrive sur Switch en 2020

L’un des avantages du fait que Nintendo ne discute que des jeux à venir assez rapidement est que nous n’avons pas à attendre l’E3 pour les annonces énormes – une mégaton Nintendo Direct pourrait tomber à tout moment. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’ardoise plutôt vierge de Nintendo pour 2020 (post Animal Crossing: New Horizons) ne nous concerne pas trop. Le calendrier de 2019 semblait similaire à celui de Nintendo Direct en février 2019, lorsque tout l’enfer s’est déchaîné, et 2019 s’est avéré être une année torride sur Switch.

Donc, dans cet esprit, Pikmin 4 pourrait-il être une belle “ surprise ” à venir en 2020?

Probabilité: 7/10 – Des choses plus étranges se sont produites et le timing ne pourrait pas être meilleur. Avec tous les mâts de tente de Nintendo installés sur Switch, c’est le moment idéal pour libérer Olimar sur une nouvelle planète. Mis à part les nouveaux ports Play Control Wii, Switch fournit une base bien plus prospère pour Pikmin sur laquelle prospérer que GameCube ou Wii U. Peut-être que sur Switch Pikmin gagnerait enfin la masse en suivant ce qu’il mérite sans doute.

Alors, Pikmin 4 verra-t-il bientôt le jour? Nous ne pouvons qu’espérer. Avec 2020 mûr pour les annonces, il s’intégrerait certainement à la bibliothèque diversifiée de Switch, mais nous devrons attendre et voir ce que Nintendo a en magasin. Si le pire arrive au pire, nous harcelerons les gens à l’E3 2020 pour une mise à jour.

Êtes-vous désespéré de jouer à Pikmin sur Switch? Seriez-vous satisfait d’un port Wii U réchauffé ou préférez-vous attendre une suite Pikmin à part entière. Pourquoi pensez-vous que nous ne l’avons pas encore vu? N’hésitez pas à partager vos pensées et théories personnelles ci-dessous.

.