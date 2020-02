Célébration des 350 000 unités vendues avec une image

À ce stade du jeu, nous ne sommes pas surpris par le grand nombre de copies qui Atelier Ryza: toujours l’obscurité et la cachette secrète Il s’est vendu sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, car il est devenu la porte d’entrée de cette franchise pour de nombreux joueurs. Ainsi, il y a quelques jours, nous savions qu’il avait vendu 350 000 exemplaires et qu’il était sur le point de devenir le titre le plus réussi d’Atelier, et maintenant Gust et Koei Tecmo ont partagé un nouvelle image artistique pour célébrer le succès de Reisalin Stout.

C’est ainsi que Koei Tecmo et Gust célèbrent le grand succès d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout!

C’est clair que Atelier Ryza: toujours l’obscurité et la cachette secrète Il a été un succès depuis sa mise en vente il y a quelques mois, depuis lors le ruissellement des exemplaires vendus n’a cessé. Ainsi, pour célébrer ce fait, à travers le compte Twitter japonais officiel de la saga Atelier, une image promotionnelle a été diffusée dans laquelle Reisalin Stout remercie ses fans pour les plus de 350 000 unités qu’ils ont acquises tout au long et dans le monde Cela montre qu’il s’agit d’un jeu qui introduit des changements pour le mieux, afin de toucher un public plus large!

De cette façon, et avec cette nouvelle image, nous n’avons qu’à nous demander quel sera le prochain jeu de cette saga qui, depuis son apparition pour la première fois, a continué à lancer des jeux dans lesquels les RPG sont combinés et la collecte de matériaux à partir d’un manière qui a convaincu des centaines de milliers de joueurs à travers la planète. Et vous, avez-vous débuté dans l’Atelier grâce à ce titre ou êtes-vous des joueurs venus d’autres titres précédents?

