Célébrez la Journée Pokémon en votant dans le sondage officiel Pokémon de l’année

Le 27 février est peut-être une journée ordinaire pour la plupart des gens, mais pour les fans de Pokémon, il a une signification très spéciale. C’est à cette date en 1996 que les versions Pokémon Rouge et Vert ont été lancées au Japon, mettant en mouvement ce qui allait devenir un phénomène mondial. Cette année, la société Pokémon veut l’aide des fans du monde entier pour essayer de déterminer le Pokémon de l’année.

Afin de doubler un Pokémon «le meilleur, comme personne ne l’a jamais été», la société Pokémon s’est associée à Google pour créer un sondage interactif. Pour participer, il vous suffit de rechercher «Pokémon» sur Google. Cela vous permettra de voter pour vos créatures préférées. Vous êtes autorisé à en choisir un de chaque génération avant de soumettre votre sélection, et pour aider davantage votre équipe, vous pouvez le faire une fois par jour. Le vote se termine à 9 h 59, heure de l’Est, le vendredi 14 février, vous avez donc tout le temps de rallier votre soutien. Il convient de noter en particulier que les formes régionales comptent pour l’espèce dans son ensemble (par exemple, si votre favori est Alolan Vulpix, vous voudriez voter pour Vulpix).

Ce sondage n’est que l’une des nombreuses façons dont vous pouvez participer aux festivités du Pokémon Day 2020. Du 25 février au 2 mars, Pikachu, Eevee, Charmander, Bulbasaur et Squirtle peuvent porter des chapeaux de fête dans Pokémon Go. De plus, les clones Charizard, Blastoise et Venusaur seront disponibles dans Raid Battles pour célébrer le lancement de Pokémon le film: Mewtwo Strikes Back Evolution sur Netflix. Pour un dernier bonus Pokémon Go annoncé, le clone Pikachu a une chance de vous photographier pendant cette période, vous devriez donc faire comme Todd et Snap beaucoup de photos!

Encore plus d’amour Pokémon est prévu pour ce mois-ci, y compris des mises à jour de Pokémon Masters, des batailles spéciales Max Raid dans Pokémon Sword and Shield et la révélation d’un Pokémon nouvellement découvert. Cependant, il y aura certainement plus à venir dans un proche avenir, alors restez à l’écoute pour plus de mises à jour de Pokémon Day!

[Source]